A más de tres meses de que el Congreso de Jalisco avalara el desafuero del magistrado José de Jesús N. por el presunto abuso de una menor, es grave que aún no esté detenido y no haya justicia para la víctima, afirmó la coordinadora de la fracción de Hagamos, Mara Robles Villaseñor.

La legisladora sostuvo que discutir sobre si debe hacerse una reforma para sustituir al juzgador en el Supremo Tribunal o respecto a si tiene derecho a la jubilación, es irse por las ramas y no centrarse en el tema de fondo que es la justicia. Denunció complicidades en el caso que han permitido que el juzgador siga en libertad.

"¿De verdad creen que la ciudadanía somos tan tontos que no creemos que hay complicidad de parte de la autoridad para no detenerlo? ¿Creen que somos tan ingenuos para no darnos cuenta de que han decidido dejarlo libre? Por qué ahora estamos discutiendo si tiene derecho a la jubilación, o si debe haber una reforma para sustituir al magistrado, ¿y la justicia?".

Señaló que "el primer paso debe ser detenerlo. De verdad todo el poder del Estado es tan inepto o corrupto para no detenerlo, me parece que nos estamos yendo por las ramas cuando lo central está en que un presunto agresor de una menor de edad no ha sido detenido", dijo.

El 26 de enero pasado, el Poder Legislativo avaló el juicio de procedencia solicitado por la Fiscalía del Estado para desaforar al magistrado y seguir un proceso en su contra por el presunto abuso de una menor. Para el 4 de febrero fue girada una orden de aprehensión en contra del juzgador luego de que no fuera localizado para ser llevado a comparecer.

JM