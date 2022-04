Aunque en la Universidad de Guadalajara (UdeG) el magistrado José de Jesús N. tramitó la jubilación, en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ) no tiene la temporalidad para buscar acceder a ese derecho, explicó Daniel Espinosa Licón presidente del Poder Judicial estatal; detalló que el sueldo del juzgador está congelado hasta que se defina su situación jurídica, tras evadirse en el proceso que enfrenta por el presunto abuso de una menor de edad.

“No tiene la temporalidad para alcanzar un derecho a la jubilación, hoy el salario del magistrado está congelado; es un recurso que el Poder Judicial no puede disponer de él porque la separación del cargo es provisional; si él eventualmente ganara un amparo y lo restituyen, se le restituye con todos sus derechos incluido el sueldo por eso ese dinero está congelado. Estamos en espera que se resuelva el amparo y el proceso penal, eso va a suceder si ocurren dos cosas o comparece voluntariamente a ponerse a disposición; o que la autoridad lo localice, lo capture y lo ponga a disposición de la juez”, explicó.

Espinosa Licón recordó que en un primer momento erogaron 30% del salario para cubrir el mínimo a los deudores alimentarios del juzgador, pero suspendieron ese pago luego de que el Congreso estatal avaló el juicio de procedencia en su contra y que fue declarado como sustraído al no presentarse ante la juez que lo requirió por la investigación en su contra.

El rector de la UdeG Ricardo Villanueva explicó que no le pueden negar al magistrado tramitar la jubilación, argumentó que tendría que presentarse a retirar los cheques y advirtió que en caso de que lo haga darán cuenta a las autoridades que lo buscan por el proceso en su contra.

Sin definir retiro del magistrado Rojas

A pesar de la resolución judicial que restituyó la designación de Martha Leticia Padilla Enríquez como magistrada del STJ y dejó sin efecto los acuerdos con los que había nombrado a Jorge Mario Rojas Guardado, no hay certeza si el juzgador debe ser removido del puesto y se mantiene hasta que el juez de distrito que resolvió el amparo haga la precisión; explicó Daniel Espinosa Licón presidente del Poder Judicial estatal. Negó que el asunto haya generado contratiempos en la operación de salas del STJ.

“No es una atribución, no es una facultad del Supremo Tribunal y no lo es porque la ley no le da al pleno la posibilidad de retirar definitivamente a un magistrado. Nosotros como Poder Judicial no fuimos llamados al juicio de amparo que reclamó la magistrada Martha Padilla, nunca fuimos requeridos ni como autoridad ordenadora, ni ejecutora; no somos parte de este amparo. No tenemos la posibilidad nosotros de determinar el estatus quo del señor magistrado”, comentó.

JM