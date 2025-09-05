El Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara regresa a los escenarios, esta vez en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Su Temporada 2025, titulada “Herencia de Libertad”, llegará los domingos 7, 21 y 28 de septiembre a las 13:00 horas, con un programa con el que presenta la diversidad cultural de México.

La expectativa en torno a este regreso es alta. Virginia Guardado, Coordinadora de Artes Escénicas y Literatura de Cultura UDG, compartió con EL INFORMADOR la emoción del equipo. “Definitivamente estamos muy emocionados, estamos afinando los últimos detalles con la compañía, tenemos ensayos de música en Casa de la Danza y todos preparados para volver a este majestuoso espacio del Conjunto Santander. Nos emociona mucho siempre estar en ese lugar, dado que nos ofrecen condiciones adecuadas y podemos ofrecer una experiencia completa al público que asiste y viva esta experiencia del Ballet Folclórico”.

Un legado de casi seis décadas

El Ballet Folclórico de la UdeG tiene raíces que se remontan a 1960, cuando un grupo de estudiantes formó un conjunto representativo bajo la guía de Emilio Pulido, Melitón Salas y Daniel González Romero. Seis años después, el entonces rector Ignacio Maciel Salcedo oficializó la compañía con el nombre que conserva hasta hoy. Desde entonces, su crecimiento ha sido sostenido pues ha recorrido más de 30 países, realizado giras en los cinco continentes y obtenido innumerables reconocimientos.

Guardado recuerda con orgullo este recorrido. “Llevamos 59 años con el Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. Estamos muy contentos porque el próximo año se cumplen 60 años del ballet y esto ha generado una numeralia bastante amplia con giras mundiales, más de mil 500 presentaciones privadas y todo un recorrido que ha puesto en alto nuestra casa de estudios”.

Recorren México

La nueva temporada propone un espectáculo de 120 minutos, dividido en seis cuadros que evocan distintas regiones del país: Oaxaca, Puebla, Yucatán, Campeche, Chiapas y, por supuesto, Jalisco.

Gerardo Espíndola, Productor Ejecutivo del Ballet, explicó. “‘Herencia de Libertad’ justamente es un viaje que pasa por diferentes regiones o Estados de la República. Empezamos con Oaxaca, con danzas que evocan la fuerza espiritual de los pueblos originarios, y sones antiguos de Puebla que muestran la fusión de culturas española y mexicana. También vemos Yucatán y Campeche, que son regiones muy alegres con música muy impactante, y terminamos con Chiapas, para cerrar con Jalisco, lo más poderoso de la función”.

El orgullo de Jalisco

La proyección del folclor jalisciense sigue siendo uno de los grandes estandartes de la compañía, enfatiza Espíndola. “Es algo para sentirse muy orgullosos y para la comunidad universitaria es tal cual una bandera que ha ido como punta de lanza por todo el mundo llevando el folclore de México. Porque Jalisco es lo más representativo de México: lo identificamos con el traje de charro, los vestidos largos, los moños y el mariachi. Eso permite que tanto el Estado como la comunidad universitaria presenten con orgullo estas funciones que representan verdaderamente nuestra cultura mexicana”.

Entre tradición y modernidad

La compañía dio una serie de presentaciones en junio pasado en el Teatro Degollado con funciones agotadas. Sin embargo, la temporada en el Conjunto Santander ofrece otra experiencia escénica, apoyada en la tecnología del recinto.

“El Degollado es muy tradicional y una experiencia fantástica para la comunidad jalisciense”, comenta Espíndola. “Pero nos gusta también presentarnos en el Conjunto de Artes Escénicas, porque es de los foros más avanzados técnicamente en el país. Aunque el repertorio sea similar, la experiencia para el público es muy diferente: es inmersiva, cómoda, con un tipo de sonido y visuales que realmente hacen la función muy agradable”.

Guardado coincide en que la suma de tradición y modernidad potencia la esencia del espectáculo. Más de 80 artistas -entre bailarines, músicos y coro- estarán en escena, ofreciendo una experiencia que ella define con contundencia. “Es México... ahí en sus bailes, respetando cada una de nuestras tradiciones con música en vivo”.

Los boletos ya están disponibles en taquillas y en la página del Conjunto Santander, con precios que van de los 200 a los 450 pesos. Se ofrecen descuentos del 20% para estudiantes, maestros, personas con discapacidad, adultos mayores y miembros de la comunidad universitaria.

Tradición y danza

El Ballet Folclórico de la UdeG presenta: “Herencia de Libertad”, en la Sala 2, los días 7, 21 y 28 de septiembre, a las 13:00 horas.

