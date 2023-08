Jalisco prevé iniciar clases sin libros de texto; espera resolución para repartirlos

El gobernador del Estado informó que debido al proceso judicial que se sigue respecto a la distribución de los nuevos libros de texto, se prevé iniciar clases sin los tomos de forma física. El mandatario indicó que no está en contra del contenido, pero seguirán lo estipulado para no caer en desacato.

“No hay ningún riesgo para que arranque el ciclo escolar, como ya lo expresamos, Jalisco está preparado para no poner en riesgo, la educación de las niñas y los niños. Hay una resolución judicial en una disputa legal en la que Jalisco no tiene nada que ver, pero en este Estado se respeta la ley se respeta la separación de poderes y no vamos a cometer un desacato porque tenemos estudiado que esa suspensión está vigente y el momento en que esa suspensión se levante, se repartirían los libros de texto”.

El titular del Poder Ejecutivo detalló que mientras eso sucede van a repartir los libros entre los docentes para su análisis, dijo tras el evento de entrega de más de 22 mil 488 equipos de cómputo, los cuales serán distribuidos a todos los maestros y maestras de primaria que están frente a grupo.

“Estamos revisando la posibilidad de tener algunos contenidos adicionales impresos por el Gobierno de Jalisco en caso de ser necesario”.

El mandatario precisó que ya tienen en bodega los libros de primaria, pero faltan los de secundaria.

No sataniza contenido de libros

Durante el evento, el mandatario recalcó que no está a favor de satanizar el contenido de los libros, tras comentarios de que promueven el comunismo, por ejemplo.

“Hay errores en los libros que se tienen que corregir pero me parece también que los libros son una herramienta necesaria que confiamos en que se pueda resolver el problema de fondo y que se puedan distribuir. Lo dije con mucha claridad, son un logro y un derecho de los mexicanos nadie está en contra de los libros de texto”.

“Lamentamos que haya quien pudiera generar esta percepción de que hay un ánimo oculto o malévolo (en los libros de texto). Lo que sí creo es que si un gobernador no respeta una resolución del Poder Judicial, estamos atentando contra el orden Constitucional. Jalisco participó en el proceso de consulta, creemos que el modelo tiene muchas cosas positivas, que los libros tienen errores que se tienen que corregir, pero de allí a generar este tipo de satanización y exaltar fundamentalismos es muy delicado”.

Ayer, la Unión Nacional de Padres de Familia ganó el juicio de amparo que impugna los libros de texto gratuitos para el Ciclo Escolar 2023-2024. El resolutivo ordena a las autoridades federales coordinarse con Estados y municipios para definir una estrategia e implementar los programas y libros de texto aprobados en el Ciclo Escolar 2022-2023. Pero debido a que el juicio de amparo no se ha resuelto de fondo, la Secretaría de Educación y laComisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos pueden impugnar la resolución.

Al respecto, el Gobierno de Jalisco detalló que no se tienen impresos los libros del ciclo escolar pasado.

“No tenemos todavía una sentencia, está un litigio y no se tiene un estado de firme. Se va a un Tribunal Colegiado”.

MF