Jalisco entrega apoyo económico a 76 organizaciones civiles

A través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), el Gobierno de Jalisco distribuyó cerca de 70 millones de pesos del programa de Apoyo Económico a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con el objetivo de para hacer sinergia y atender las necesidades de los grupos prioritarios y garantizar sus derechos y mejorar su calidad de vida.

El gobernador refirió que este apoyo es el presupuesto de los jaliscienses, que se genera con los impuestos, y que ese dinero se utilizará para ayudar a mujeres y hombres extraordinarios que se esfuerzan todos los días para luchar por sus convicciones.

En el patio central de Palacio de Gobierno, se realizó la entrega simbólica de los apoyos económicos a once de las 76 OSC que resultaron acreedoras a este beneficio, luego de entregar sus proyectos que, al ser evaluados en las mesas de revisión conformadas por el sector académico, representantes de la sociedad civil, así como servidores públicos y profesionales de la salud, fueron presentados ante el Comité Técnico para la Asignación de Subsidios de Asistencia Social.

El titular de la SSAS, Alberto Esquer Gutiérrez, explicó que este recurso ha ido en aumento cada año para ayudar a las organizaciones de la sociedad civil, resaltando la importancia de obtener el recurso en este mes de julio, con el objetivo de fortalecer su labor oportunamente.

"A diferencia de la federación del gobierno de la República, que cerró todas las puertas, todos los canales de apoyo, para las OSC en Jalisco se han abierto absolutamente todas", refirió al puntualizar que es un compromiso con el tercer sector para trazar la ruta con honestidad y transparencia.

"Hoy me llena de orgullo poder decir y decirlo en voz alta, gobernador, que no hay un solo peso que pueda ser distorsionado, para otras tareas que no sea para las organizaciones de la sociedad civil", aseguró Esquer Gutiérrez.

En la Modalidad de Coinversión, se distribuirán recursos por un monto de 43.5 millones de pesos, los cuales fueron asignados a 70 OSC que presentaron proyectos encaminados a la asistencia social en distintas vertientes. Cada organización, solicitó el recurso de entre 500 a 700 mil pesos, así como un monto máximo que por primera vez se integra y que asciende de entre uno a dos millones de pesos en proyectos considerados de alto impacto, que abonan al cumplimiento de las políticas públicas impulsadas desde el gobierno estatal.

Asimismo, seis OSC beneficiarias en la modalidad oncológica, accedieron a una bolsa total de 23.5 millones de pesos con monto máximo de hasta por 6 millones de pesos, con los cuales brindarán además de medicamentos, tratamientos para distintos tipos de cáncer infantil, como radioterapias, pago de estudios e insumos complementarios, así como la adquisición de equipo médico para entregar en comodato al Centro Integral de Atención al Cáncer Infantil del Estado en el Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca y a la Unidad Médica Estatal acreditada como el Hospital General de Occidente.

