Jalisco desbanca a la CDMX en llamadas por violencia de género

“Estamos en Liceo y Jesús García. Un hombre está golpeando a una mujer contra un coche. Está muy violento...”.

Marcela recuerda que ese fue el mensaje que emitió, en abril, al número de emergencias 911 para pedir ayuda.

Dice que sintió impotencia al ver la escena desde su coche, en plena vía pública, y más porque tardaron más de cinco minutos en contestar. Comparte que también tuvo miedo por la mujer agredida.

"Hay muchas que no denuncian, que no llaman. Esas son las llamadas que están ahí, pero cuántas hay que viven en lo cotidiano la violencia y no lo hacen". Guadalupe Ramos, coordinadora de Cladem en Jalisco.

Hace dos semanas, Claudia escuchó un golpe. Después vinieron los gritos y quejidos de una mujer.

Sabía que sus vecinos tenían una pelea. “Mi vecino está golpeando a su pareja”, le dijo a la operadora del 911.

Estas dos llamadas son parte de las ocho mil 471 que se realizaron, entre enero y julio, a esta línea en la Entidad por violencia contra mujeres.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este número coloca al Estado en el segundo lugar a nivel nacional por esta medición, por encima de la Ciudad de México (CDMX), que se encuentra en la quinceava posición, con apenas dos mil 799 enlaces.

En comparación, en el mismo periodo de 2018 la capital ocupaba el puesto que tiene ahora la Entidad. Jalisco tenía siete mil 854 llamados.

Sin embargo, Guadalupe Ramos, coordinadora en el Estado del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), aseguró que aunque el número de estas llamadas en Jalisco es alto, la cifra negra es aún más grande.

“Hay muchas que no denuncian, que no llaman. Esas son las llamadas que están ahí, pero cuántas hay que viven en lo cotidiano la violencia y no lo hacen”, acentuó.

A nivel nacional, se documentaron 496 llamadas al 911 al día, en promedio, por algún incidente de violencia contra las mujeres. El año pasado la cifra fue de 470. El primer lugar lo ocupa el Estado de México.

Guadalajara registra 30 enlaces diarios

La comisaria tapatía de la División Especializada en Atención a la Violencia contra las Mujeres en Razón de Género, Zaira Franco Leal, compartió que esta área recibe en, promedio, 30 llamadas al día para atender posibles casos de violencia contra las mujeres.

El pasado 9 de septiembre se logró la detención de Marco “N”, quien golpeaba a su hijo y esposa en la Colonia Nueva Santa María.

Este hombre de 43 años fue uno de los 97 que la dependencia ha logrado capturar en lo que va del año por actos que van desde violencia verbal hasta homicidios dolosos contra mujeres.

Franco destacó que no se tienen detectadas zonas dentro del municipio en las que sucedan más casos de violencia de género.

Sin embargo, resaltó que las alrededor de mil medidas de protección que se han emitido se concentran en el Norte y Sur del municipio.

Se organizan para cuidar sus traslados

En los grupos buscan su protección. NOTIMEX

“Me subí a un camión donde sólo vamos el chofer y yo, ¿me siguen?”, se lee en un mensaje de texto. No pasa ni un minuto cuando viene la respuesta: “Te sigo. Te sigo. Te sigo”.

Ante la desconfianza en las autoridades, algunas mujeres tapatías han optado por crear “grupos de seguridad” en aplicaciones móviles para compartir su ubicación en tiempo real al tomar algún taxi ejecutivo o al desplazarse por la ciudad.

"En todo el municipio están difuminadas este tipo de incidencias. En cuestión de acoso sexual, hemos puesto a disposición de juzgados municipales a cinco personas y esto ha sucedido en avenidas y calles. No hay un lugar en específico" Zaira Franco, comisaria tapatía de la División Especializada en Atención a la Violencia contra las Mujeres en Razón de Género.

“Es preocupante que nosotras nos tengamos que organizar de estas maneras para proveernos seguridad de manera autónoma, porque la respuesta de las autoridades y las empresas de transporte deja mucho que desear”, comentó Claudia Custodio, quien forma parte del colectivo Calle sin Acoso de Guadalajara y es promotora de uno de estos grupos.

Recordó que el de “Sólo emergencias” surgió a partir de que se ella se enteró del feminicidio de Mara Castilla, la joven que fue asesinada en Puebla tras tomar un taxi de una Empresa de Redes de Transporte.

Aseguró que en ese grupo son alrededor de 200 mujeres y a todas horas hay alguien que puede vigilar el trayecto.

“No nos conocemos, pero estamos en ese grupo con el único objetivo de garantizar nuestra seguridad”.

50 elementos

La recién creada división especializada cuenta con 50 elementos y apenas la mitad está capacitada en perspectiva de género. La comisaria Zaira Franco afirmó que se está trabajando con el resto.

Sobre la línea de atención al acoso, aseguró que este año apenas han recibido entre 25 y 30 llamadas.

Agregó que junto con la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) se imparten cursos dirigidos a las jóvenes para compartir información sobre el acoso y la línea de atención 1201 6507.

Hasta el momento, éstos se han impartido en las preparatorias 11, 1, el Politécnico y el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD).

Violencia familiar, por lo que más llaman

Entre enero y julio de este año, el número de emergencias 911 recibió 21 mil 181 llamadas para reportar casos de violencia familiar en Jalisco. Es el apartado con más registros.

En segundo lugar se ubicaron los enlaces por violencia de pareja, con 14 mil 081.

El tercero fue para los casos de violencia contra la mujer, con ocho mil 471.

Gobierno estatal lanza estrategia

Problema: Las denuncias interpuestas en la Fiscalía estatal por ataques sexuales cometidos por choferes de plataformas de taxis en la ciudad no paran.

Las denuncias interpuestas en la Fiscalía estatal por ataques sexuales cometidos por choferes de plataformas de taxis en la ciudad no paran. Respuesta: Tras esta situación, la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH) anunció la instalación de “Puntos Púrpura”.

Tras esta situación, la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH) anunció la instalación de “Puntos Púrpura”. Equipamiento: Estos espacios están iluminados y cuentan con centros de telefonía móvil, botón de pánico y policías capacitados en atención y prevención en violencia de género.

Estos espacios están iluminados y cuentan con centros de telefonía móvil, botón de pánico y policías capacitados en atención y prevención en violencia de género. Registro: El 3 de septiembre, este medio publicó que la Fiscalía suma 22 denuncias por violación desde 2016 en contra de conductores de taxis que prestan servicio a través de aplicaciones para teléfonos móviles.

El 3 de septiembre, este medio publicó que la Fiscalía suma 22 denuncias por violación desde 2016 en contra de conductores de taxis que prestan servicio a través de aplicaciones para teléfonos móviles. Puntero: En 2017 se documentaron 10 casos, es el año con más carpetas de investigación registradas en la dependencia.

En 2017 se documentaron 10 casos, es el año con más carpetas de investigación registradas en la dependencia. Impunidad: Sin embargo, pese a las denuncias, sólo hay dos sentencias condenatorias en contra de los conductores.

Denuncian una violación cada 20 horas en la Entidad

La UdeG salió a las calles en agosto para exigir atención al problema. EL INFORMADOR / A. Camacho

El 22 de agosto, este medio dio a conocer que entre enero y julio de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 251 denuncias por violación en Jalisco: una cada 20 horas.

Sin embargo, de acuerdo con el portal de Transparencia de la Fiscalía estatal, 86 (34%) de las que se documentaron en el primer semestre de 2019 ocurrieron en Guadalajara y Zapopan, principalmente en las colonias Independencia, Providencia, Centro, Atemajac del Valle, Ritz Autocinema y Constitución.

Luego del intento de violación que sufrió una alumna de la Preparatoria 1 de la Universidad de Guadalajara (UdeG), unos mil 500 manifestantes, según elementos de la Secretaría de Transporte, se apersonaron afuera del palacio municipal tapatío para exigir acciones que frenen la violencia en contra de las mujeres.

Ante esta situación, el coordinador de Seguridad Universitaria de la UdeG, Montalberti Serrano, destacó que el acoso sexual y el robo son los dos delitos que más se cometen en contra de los estudiantes.

Serrano resaltó que hasta el 16 de agosto se tuvo conocimiento de 25 casos de acoso (23 afuera de los centros universitarios) y 144 asaltos.

Entre las 389 incidencias que se habían reportado hasta la fecha señalada, había agresiones, una privación de la libertad (y 11 tentativas), seis desaparecidos que fueron localizados, un intento de violación y siete extorsiones.

“Las policías están haciendo parte de su trabajo; hace falta hacer algunos ajustes en la aplicación del Reglamento de Policía y Buen Gobierno; es letra muerta en algunas cosas”, remató Serrano.