Reconocen a El Castillo de Tequila como Empresa Socialmente Responsable

Gracias a su compromiso con una gestión empresarial ética, sostenible y socialmente responsable, en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México, El Castillo de Tequila, empresa propiedad del empresario y presidente municipal de El Arenal, Gildardo Partida Hermosillo, recibió el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).

Este distintivo reconoce públicamente a las empresas que integran de manera voluntaria la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en su estrategia de negocio, acciones que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Partida Hermosillo y Jorge Torres, gerente de Relaciones Públicas de la empresa, recibieron el galardón en la capital del país. “El Distintivo ESR nos inspira a seguir construyendo un legado de orgullo, sostenibilidad y compromiso con nuestra gente, nuestra tierra y nuestras tradiciones. En El Castillo de Tequila creemos que ser socialmente responsables es también una forma de honrar al tequila y a México”, dijo el alcalde.

Con este distintivo, El Castillo de Tequila refuerza su compromiso con el desarrollo responsable de la industria tequilera, impulsando la generación de valor compartido y el bienestar de la comunidad en El Arenal, pues se busca promover la sostenibilidad y el bienestar de los grupos de interés en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza. También se busca contribuir a un entorno empresarial más ético y competitivo en México y en Jalisco.

Gildardo Partida. El empresario, que además es alcalde de El Arenal, demuestra su compromiso con el desarrollo de la industria del tequila. ESPECIAL

Con nueve años de trayectoria, El Castillo de Tequila está rodeado por el icónico paisaje agavero de Jalisco, y se ha convertido en un referente de generación de empleo en el municipio, reconoció Partida Hermosillo para esta casa editorial el año pasado. “El Castillo de Tequila es un referente en el paisaje agavero y una fuente de empleo en nuestro municipio. El esfuerzo diario de nuestros colaboradores ha rendido frutos día con día”, expresó.

La empresa, que produce la bebida espirituosa para las marcas Adictivo, Tierra Sagrada, Lote Maestro y Bandido de Amores, vende en 50 estados de Estados Unidos. Exporta a Norteamérica y Asia, pero para el futuro próximo se tienen miras de fortalecer las relaciones comerciales con Europa y el resto del mundo oriental.

Al día se envasan más de cinco mil botellas en jornadas de ocho horas, lo equivalente a más de un millón de litros de la bebida espirituosa al año.

En tanto, como parte de los objetivos a cumplir para ser acreedor al distintivo ESR, con la más reciente fábrica de tequila, inaugurada apenas el año pasado, El Castillo de Tequila apuesta por la producción del tradicional licor jalisciense mediante el uso exclusivo de energía limpia, con base en gas natural, con la intención de cuidar el medioambiente. Además, en los procesos se reduce el consumo de agua a fin de preservar el campo en la región. Esta planta genera 300 empleos directos y más de mil indirectos.

Asimismo, con el fin de potenciar la economía de El Arenal, el complejo El Castillo de Tequila, un edificio al estilo de las edificaciones del siglo XVI, también se convertirá en un atractivo turístico y un hotel que contará con 86 habitaciones y cuatro penthouse, con la capacidad para hospedar entre 300 y 400 personas.

A escasos 32 kilómetros de Guadalajara, el hotel contará con piscina, spa y bar, y se espera que se convierta en un distintivo inconfundible de El Arenal y de la región, lo que se sumaría a los recorridos turísticos que actualmente se realizan en la empresa para presenciar la producción de tequila.

Así, El Castillo de Tequila se une a las mil 700 empresas socialmente responsables que la Fundación del Empresariado Sonorense A.C. (FESAC) estima existen en México, y a las más de 262 que hay en Jalisco, de acuerdo con datos reportados por Cemefi en 2023.

El Castillo de Tequila es un gran punto turístico ubicado en El Arenal, Jalisco. ESPECIAL

TELÓN DE FONDO

El Castillo de Tequila, una empresa jalisciense que busca la expansión en el mundo

Con presencia en 50 estados de Estados Unidos, así como en Canadá y Asia, y con una producción que supera los 30 mil litros diarios de destilado 100 por ciento de agave, El Castillo de Tequila se ha consolidado en el mundo como una marca jalisciense de gran envergadura, con miras a continuar su expansión hacia el resto de los países orientales y al Viejo Continente.

Con la llegada de la más reciente fábrica de la empresa, “La Partideña”, inaugurada apenas en marzo del año pasado, el objetivo es llevar el tequila de cuatro marcas que se producen en El Castillo de Tequila (Adictivo, Tierra Sagrada, Lote Maestro y Bandido de Amores) al mercado oriental y europeo, con especial énfasis en España y Alemania. Estados Unidos se lleva el 80 por ciento de la producción, aunque también se vende la bebida espirituosa en China, Japón y Corea del Sur.

En nueve años de historia, El Castillo de Tequila se ha convertido en la empresa que más exporta en el municipio de El Arenal y la que más tequila tiene en maduración en sus cavas.

El Castillo de Tequila está rodeado por el icónico paisaje agavero de Jalisco. ESPECIAL

Cumple con la acreditación para obtener el distintivo ESR

Para ser acreedor al distintivo de Empresa Socialmente Responsable(ESR), se deben seguir una serie de pasos que certifiquen las acciones de la organización en beneficio de la sostenibilidad y el bienestar de los grupos de interés en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza (ASG), rubros que cumplieron a cabalidad en El Castillo de Tequila.

En primer lugar, se contrató a consultora Magui Arana, experta en responsabilidad social empresarial con experiencia en José Cuervo. Durante esta etapa inicial se realiza el diagnóstico de la empresa para identificar prácticas existentes y áreas de oportunidad que no cumplen con los parámetros requeridos para obtener el reconocimiento. También se reúne la evidencia que deberá ser presentada ante el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). Esto es fotografías, políticas de la organización, reportes, actas, entre otros.

Posteriormente, luego de que la experta hubo ayudado a El Castillo de Tequila a identificar las áreas de mejora, internamente continúa el diagnóstico y el cambio de prácticas que van en contra del distintivo ESR para, con ello, llevar la candidatura al Cemefi. En Jalisco la fundación promotora para que empresas obtengan este galardón es la Fundación Expo Guadalajara, señaló Jorge Torres.

“Los aliados y la entidad promotora en Jalisco es la Fundación Expo Guadalajara. Ellos tienen un programa de sesiones que son semanales, en base a los niveles que se van desarrollando, y va a la par con lo que se va presentando en la plataforma. Ya se registra ante el Cemefi”, dijo.

Una vez concluido el diagnóstico, se debe realizar el registro en la convocatoria anual de Cemefi, donde se llenan los datos de la empresa, se suben los documentos que se generaron durante la etapa previa y se paga la cuota correspondiente.

Posteriormente se lleva a cabo un autodiagnóstico ESR, en el cual se contesta el cuestionario entregado por Cemefi, se presentan evidencias por cada práctica que se realiza en la empresa acorde a los parámetros marcados por el Centro y se declara compromisos de mejora en aquellas áreas de la organización donde no existe evidencia.

Finalmente, Cemefi revisa las pruebas presentadas, y si cumple con los requerimientos, la empresa es acreedora al distintivo, que debe ser renovado año con año, demostrando que continúan cumpliéndose las acciones en favor de la sostenibilidad y el desarrollo social y económico en favor de la comunidad. De seguir en la ruta marcada, El Castillo de Tequila continuará formando parte de las empresas socialmente responsables en México y Jalisco, y podría ser galardonada con una vigencia de hasta dos años del galardón, según lo determine Cemefi.

