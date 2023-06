Acabar con el flagelo de la inseguridad, propiciar un mayor crecimiento regional y propiciar que se generen más recursos económicos para las familias de los jaliscienses son los principales retos del próximo gobernador de Jalisco consideran políticos y exgobernador.

Durante el panel Jalisco 2024 realizado por diversas asociaciones, los panelistas también consideraron que es necesario regresar a Jalisco el lugar que ocupaba en el panel nacional y que ha perdido con el gobierno federal. Salvador Cosío Gaona, presidente de Confío en México asegura que es necesario combatir la inseguridad y evitar que el narcogobierno penetre en todos los municipios del estado.

Se requiere desarrollo para que venga inversión y venga empleo y se le quite la atención a los jóvenes y adultos de irse a las filas del narco. Se requiere trabajar más en seguridad, más en educación, salud y empleo” Salvador Cosío también considera que otro de los principales retos del próximo gobierno de Jalisco será el tener un liderazgo y visión como la que tuvieron otros gobernadores.

“Se requiere mano firme más que dura, se requiere política para transitar, para gestionar para lograr que vuelva a sentirse el apoyo federal que se ha escatimado en los últimos años y evitar los conflictos entre los gobiernos local y federal”,

Fernando Garza, ex alcalde de Guadalajara, también considera que la inseguridad es el principal pendiente de la actual administración estatal.

“Tenemos un Jalisco muy inseguro, un Jalisco con un gobernador que no dialoga, un Jalisco donde por desgracia somos líderes en desaparecidos y sabemos que el crimen organizado controla la mayor parte del estado”, aseguró. Señaló que no existe una estrategia de seguridad, coordinación entre los tres niveles de gobierno. “Somos reactivos, muchas veces llegamos como el vaquero después de la balacera, hay que cambiar la estrategia, usar inteligencia, tecnología par a poder sacar a adelante Jalisco no podemos seguir viviendo con estos niveles de inseguridad”, comentó.

Emilio González Márquez, exgobernador de Jalisco, asegura que los retos de Jalisco es la solución a los problemas en donde el partido Morena ha quedado a deber a los jaliscienses. “Primero el dinero no alcanza en las familias, segundo el miedo crece porque Morena se ha aliado con la delincuencia organizada para sostener su poder, entonces la inseguridad la insuficiencia e los recursos en las familias son los retos principales”, dijo.

En el panel Jalisco 2024 realizado en la Cámara de Comercio de Guadalajara participaron Emilio González, Salvador Cosío, Verónica Gabriela Flores Pérez y Verónica Beatriz Juárez Piña. El exfiscal y extitular de la Secretaría del Trabajo, Eduardo Almaguer fungió como moderador.

El panel fue organizado por Confío en México, Foro Plural Jalisco, Fundación Colosio Jalisco y la Agrupación Valentín Gómez Farías.

