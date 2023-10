Presentan la asociación “El Camino de México” Capítulo Jalisco, que busca apoyar a Marcelo Ebrard Casaubón, en su lucha para echar abajo el proceso interno de Morena que eligió a Claudia Sheinbaum como Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación.

A partir de hoy inician con asambleas donde habrá una “logística de movilización” sin precedente para respaldar a Ebrard.

El Coordinador de la Primera Circunscripción de la Asociación, Carlos Candelario, declaró que el 3 de noviembre se conocerá la respuesta del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, al recurso de inconformidad que promovió el exfuncionario federal.

Ese día, el exsecretario de Relaciones Exteriores, tomará una decisión y se conocerá si contiende en el 2024 a través de otra fuerza política y si sus simpatizantes dejan o no Morena.

“Esperamos su respuesta, porque nosotros estamos en Morena, los que no quieren que estemos son ellos, ellos no quieren que estemos. Vamos a esperar su respuesta, porque con la salida de Marcelo sería la gran derrota del partido, el inicio de la derrota de la democracia que hoy en día ya ha sido lastimada”, dijo.

Por lo pronto, mientras se resuelve la queja, “empezarán a ver un despliegue organizacional de parte de Marcelo Ebrard, de Camino Por México y así es como se ganan elecciones, organizándonos (…) van a ver una serie de asambleas donde habrá una logística de organización sin precedente”, anunció Alberto Uribe, regidor de Zapopan y gente cercana al exfuncionario federal.

“Ya sabemos cómo son los de enfrente, porque sería muy triste llegar a junio a una elección de Estado como la que están planteando”, destacó.

En este camino, no sé quiénes sigan o no con Marcelo. Algunos ya no están, pero muchos otros están llegando, dijo.

En la rueda de prensa, presentaron el video “Lo que pudo ser”, el cual hace referencia a las irregularidades que hubo en el proceso interno, como la condición de programas sociales y el envío de funcionarios de Colima a Jalisco, para que apoyaran a la -ahora- Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum.



