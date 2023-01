Aunque se triplicó la presentación de recursos de revisión en solicitudes de transparencia, eso no implica que haya más opacidad de las autoridades; argumentó Salvador Romero Espinosa, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (Itei).

Al presentar el informe de actividades, el funcionario detalló que en 2022 emitieron seis mil 238 resoluciones de recursos de revisión. Destacó que sólo en 35% de los asuntos se le dio la razón al solicitante, en 57% de los casos se sobreseyó y en el resto de los asuntos favorecieron al sujeto obligado.

“En general hay más disposición, pero sí hemos detectado malas prácticas, se empiezan a malear cuando ven que la ley tiene algunas lagunas y que hay áreas donde pueden retrasar la entrega de información, por eso hay tantos recursos de revisión; ese tipo de prácticas las hemos intentado combatir”, expuso.

Añadió que también superaron el récord de amonestaciones públicas por omisiones con 290 emitidas, 48 multas y cuatro arrestos administrativos. En este rubro también hubo crecimiento, pues en 2021 fueron 30 las amonestaciones.

Niega afectación por vacante en el Itei

El retraso en la designación de una comisionada no ha afectado la operación del Itei, sostuvo Salvador Romero Espinosa, que ocupa la titularidad del Instituto. Argumentó que, a pesar de que atendieron más de seis mil 200 recursos de revisión y mil 380 denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, no tuvieron retrasos en el desahogo del trabajo.

“No nos ha afectado en el sentido de que la chamba ha ido saliendo, no ha habido rezago, no ha habido retraso; no ha habido por ese lado queja alguna. Sí nos ha afectado en que es un filtro menos y el hecho de que seamos una comisionada menos implica un par de ojos menos revisando la calidad de las resoluciones”, comentó.

El proceso para la designación de una comisionada del Itei se atoró en el Congreso de Jalisco luego de que en junio pasado se declarara desierta la convocatoria debido a que en la evaluación teórica sólo una de 18 aspirantes obtuvo la calificación mínima aprobatoria de 80 puntos sobre cien.

Natalia Mendoza Servín, única candidata que pasó la primera evaluación, promovió un amparo en contra del segundo proceso. Se inconformó por la modificación del mecanismo de evaluación y porque se marginó la participación del Consejo Consultivo del Itei. La aspirante obtuvo una suspensión que mantiene en pausa la designación.

El informe de actividades del Itei detalla que el año pasado se presentaron 186 mil 317 solicitudes de información, que implica crecimiento de 2.7% en comparación con 2021. Los sujetos obligados con mayor demanda de datos públicos fueron la Coordinación Estratégica de Seguridad, la Secretaría de Hacienda y la Coordinación de Gestión del Territorio. Además de los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta.

