Ipejal: Por caso de Abengoa, vinculan a proceso a seis ex funcionarios del organismo

Por el uso ilícito de atribuciones y facultades cometido en perjuicio del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), un juez vinculó a proceso a seis exfuncionarios del organismo, quienes formaron parte del Comité de Inversiones de dicho instituto.

Se trata del ex director de Finanzas, Hugo Alberto “N”; el ex encargado del despacho de la Dirección de Finanzas, José Wilmer “N”; el ex sub Director General, Marco Antonio “N”; el ex jefe de la Unidad de Estudios Económicos, Actuariales y Presupuesto, Benjamín “N”; el jefe de Contabilidad, Carlos Gabriel “N”, y el ex jefe de Administración de Fondos, Wilfrido “N”, a quienes se les señala como responsables de autorizar inversiones por 259 millones de pesos en la compra de fondos calificados como de “alto riesgo” en la empresa española Abengoa, pese a que ya se habían señalado los riesgos de estos movimientos.

Además de ellos todavía faltan dos imputados por ser juzgados, quienes no se presentaron este viernes a la audiencia inicial, por lo que la Fiscalía Anticorrupción procederá legalmente.

La audiencia fue encabezada por el Juez Décimo Octavo de Control y Oralidad, Sergio Salvador Peña Sánchez. La misma fue abierta el lunes 6 de junio, y los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que integraron la carpeta de investigación formularon imputación a los exfuncionarios del Instituto de Pensiones, quienes a través de su defensa se acogieron al término constitucional de 144 horas, por lo que el juez programó la continuación para este viernes 10 de junio, a las 11:00 horas.

“El día de hoy se presentaron a audiencia los seis imputados y, tras escuchar los argumentos que presentó su defensa, el Juez consideró que había elementos suficientes para vincularlos a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”, informó la Fiscalía Anticorrupción a través de un comunicado.

Los exfuncionarios son señalados por la colocación de fondos de manera indebida sin atender las políticas de inversión, por un monto millonario de recursos del fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro (SEDAR).

Como medidas cautelares, el juez les ordenó la prohibición para salir del Estado o del país sin previa autorización judicial y permanecer en resguardo domiciliario durante seis meses, que es plazo fijado para concluir la investigación.

Debido a que Benjamín “N” y Carlos Gabriel “N” actualmente tienen cargos públicos en el Siapa e Ipejal respectivamente, a ellos además se les dictó la suspensión laboral mientras dura su proceso penal.

Esta es apenas la primera carpeta de investigación por la cual se emite una audiencia de las varias que tiene abiertas la Fiscalía Anticorrupción que involucran inversiones millonarias del Ipejal.

Según ha informado la contralora del Estado, Teresa Brito, recordó que desde 2016 se habían presentado 17 denuncias por responsabilidad administrativa relacionadas con los desfalcos del Ipejal, de las cuales 10 se presentaron directamente por la Contraloría del Estado, y las otras siete en coordinación con el órgano interno de control, en las cuales se incluye información fundamental para la Fiscalía Anticorrupción.

Dichas denuncias contemplan investigaciones por un monto que, en conjunto, suma alrededor de dos mil millones de pesos en detrimento del Ipejal, según han informado las autoridades estatales.

