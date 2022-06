Ipejal: Llevan a cabo audiencia por desfalcos en Pensiones del Estado

Por los desfalcos millonarios hechos al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), este viernes se desahoga la audiencia de vinculación contra funcionarios y ex funcionarios de la dependencia, derivado de una carpeta de investigación de que lleva la Fiscalía Anticorrupción en la que se contempla un proceso por 250 millones de pesos.

Fueron ocho las personas citadas a la misma (aunque solo llegaron seis), quienes debían presentarse a las 11:00 horas en los juzgados de Puente Grande para que el juez encargado del caso escuchara sus alegatos, y en función de las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción se tome la decisión de vincularles o no a proceso.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los nombres y cargos de las personas citadas a dicha audiencia; sin embargo, de forma extraoficial se informó que dentro de las ocho personas citadas, contrario a lo que se había rumorado, no se encuentra el ex secretario de Educación, Francisco Ayón, quien laboró durante el gobierno de Aristóteles Sandoval, y quien fungió como presidente del Consejo de Administración en el Ipejal.

Para el gobernador de Jalisco este día es de suma relevancia para el Estado, pues se está cerca “de que pueda hacerse justicia en un tema que ha lastimado al fondo de pensiones de las y los trabajadores al servicio de Jalisco”.

“Hoy espero que se actúe con apego a la ley, que haya contundencia en la resolución de carácter judicial que hoy tiene que surtir. Aquí no protegemos a nadie, aquí no puede haber nadie por encima de la ley. Yo dije que iba a haber justicia en el caso de pensiones y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que así suceda. Que no quede esta como otra historia de impunidad, tope donde tope y esté quien esté involucrado”, expresó el mandatario estatal.

Fue a finales del mes pasado que la contralora del Estado, Teresa Brito, recordó que desde 2016 se habían presentado 17 denuncias por responsabilidad administrativa relacionadas con los desfalcos del Ipejal, de las cuales 10 se presentaron directamente por la Contraloría del Estado, y las otras siete en coordinación con el órgano interno de control, en las cuales se incluye información fundamental para la Fiscalía Anticorrupción.

Dichas denuncias contemplan investigaciones por un monto que, en conjunto, suma alrededor de dos mil millones de pesos, según han informado las autoridades estatales.

