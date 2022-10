Sin la presencia de ningún coordinador o coordinadora de grupo parlamentario, se realizó en el Congreso de Jalisco la cuarta mesa de análisis para reformar la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal). En la reunión con representantes sindicales de burócratas únicamente participó la diputada priista Verónica Flores Pérez.

“Los integrantes de la Junta de Coordinación Política han brillado por su ausencia en estas mesas, no han estado, no han permanecido"

El secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco (Fesijal), Juan José Hernández Rodriguez, recriminó la baja participación de diputadas y diputados y que los funcionarios estatales que son parte del Consejo Directivo del Ipejal no han acudido a ninguna de las mesas de revisión de una posible reforma al Instituto.

“Los integrantes de la Junta de Coordinación Política han brillado por su ausencia en estas mesas, no han estado, no han permanecido; para nosotros los trabajadores esto es una falta de respeto. Espero que el Congreso del Estado no nos dé un albazo en diciembre”, dijo.

Sobre las propuestas formuladas, el representante de la Fesijal rechazó la idea planteada por Sindicatos Autónomos Federados (SAFE), para que los trabajadores se atiendan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La legisladora priista, Verónica Flores, sostuvo que su bancada no apoyará una reforma que afecte los derechos de los trabajadores, dijo que la reforma es necesaria para que el Instituto no quiebre.

En su intervención, Sergio Antonio Guevara Morán, presidente del Colectivo de Pensionados y Jubilados del Ipejal, propuso la revisión de montos de la pensión de orfandad para que aumenten y se incorpore el servicio médico. Se pronunció en contra de que los jubilados paguen por la atención a sus beneficiarios.

El presidente de la Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México, Juan Manuel Mercado Gómez, reiteró el planteamiento de incluir la jubilación anticipada para los elementos de seguridad y protección civil. Propuso la conformación de un organismo público descentralizado para que se encargue del tema. Sobre la propuesta de retiro anticipado para policías y bomberos Enrique Helmut Meyer, gerente de afiliación y vigencia del Ipejal, explicó que se debe analizar el impacto que tendría y el catálogo de funcionarios que podrían acceder a este esquema y cómo tendría que ser el historial de los elementos que accedan a ese beneficio.

El secretario general de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados, Isaac Filiberto Sánchez, apoyó aumentar los montos por riesgo de trabajo, viudez, orfandad o invalidez y aplicar medidas de equidad. Las mesas continuarán la próxima semana para analizar las inversiones realizadas por el Instituto.

JM