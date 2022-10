Trabajadores sindicalizados solicitaron corregir las fallas en prestaciones médicas y la baja en el cobro de intereses en préstamos, durante la tercera mesa de revisión de una posible reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, realizada en el Congreso estatal.

Los representantes sindicales de burócratas coincidieron en que una eventual modificación en la ley no puede afectar las prestaciones que actualmente tienen y pidieron mejorar en servicios como atención hospitalaria, la funeraria y el club deportivo.

En su intervención, Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario general de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios, planteó que todos los trabajadores regresen al esquema de poder pensionarse a los 30 años de servicio, sin importar la edad, y que los empleados con alto riesgo de trabajo, como los policías, puedan jubilarse antes. Pidió especificar en la legislación los requisitos para la obtención y revisión de los dictámenes de invalidez. Denunció la falta de información sobre los recursos recaudados por los intereses de préstamos o renta de inmuebles y para que se usan.

La secretaria general de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco, Martha Elia Naranjo Sánchez, sostuvo que mientras no haya transparencia y claridad, las mesas no concluirán en una posible solución para mejorar al Ipejal. Subrayó la necesidad de un nuevo estudio actuarial enfocado en los temas que planteen los trabajadores y no sólo en proyecciones de cuántos se van a jubilar.

Sergio Padilla Pérez, secretario de la Federación de Sindicatos de Jalisco, criticó la discrecionalidad en el manejo de prestaciones que da Ipejal en el tema inmobiliario, sostuvo que actualmente el Instituto cobra intereses más altos que instituciones de banca comercial. Solicitó corregir el mal funcionamiento de la funeraria y del club deportivo; rechazó la intención de que sea concesionado.

En representación de la Unión de Pensionados y Jubilados por el Gobierno y los Municipios de Jalisco, José Herminio Jasso Álvarez, dijo que los préstamos a los burócratas deben ser un servicio social y no usura, pidió poner tope en el interés que se cobren, además que se revisen los gastos hospitalarios y compra de medicinas.

Isaac Filiberto Sánchez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados; sugirió que se incluya el comité de transparencia en la ley; además de bajar el interés en préstamos a corto plazo que actualmente es 7.13 por ciento.

Por su parte, José Miguel Leonardo Cisneros, secretario general de los Sindicatos Autónomos Federados (SAFE), pidió revisar los servicios médicos y analizar migrar a la atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); reforzar el bono de permanencia de dos meses anuales para que el empleado siga prestando servicio y crear un consejo de vigilancia para revisión de expedientes de jubilados.

José Angel Rodríguez Valdez, de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco, propuso que la reducción del tiempo para reconocer relación de concubinato, eliminar requisitos adicionales en la prestación de servicios médicos a beneficiarios y que las modificaciones que se hagan a la ley no sean de carácter retroactivo.

Juan Manuel Mercado Gómez, presidente de la Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México, pidió apoyo para que los elementos de seguridad tengan jubilación anticipada, ya sea vía la Ley de Ipejal o en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado.

El presidente del Colectivo de Pensionados y Jubilados del Ipejal, Sergio Antonio Guevara Morán comentó que han recuperado 46.9 millones por cobros indebidos que les aplicaron en préstamos, propuso analizar los montos en pensiones por viudez y orfandad; a la par de revisar el listado de los que cobran las pensiones doradas.

La próxima semana continuarán las mesas de análisis para una posible reforma al Ipejal, este ejercicio concluirá el 25 de noviembre cuando se defina si hay acuerdo para presentar una iniciativa para modificar la legislación que rige al Instituto.

Al inicio de la reunión los sindicalizados cuestionaron la falta de interés de legisladores de participar en las mesas y escuchar sus planteamientos, pues sólo acudió la diputada de Movimiento Ciudadano Gabriela Cárdenas desde el comienzo y posteriormente se incorporó la priista Verónica Flores.

JM