La atención en el Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones (Salme) ha sido insuficiente para los pacientes. Jesús González compartió que su hermana fue rechazada, debido a la falta de medicamentos psiquiátricos, lo que ha interrumpido su tratamiento. Esta situación es común en los tres hospitales psiquiátricos públicos del Área Metropolitana de Guadalajara, donde la alta demanda ha generado escasez de insumos, largas esperas y el desaliento de quienes buscan ayuda.

Según la Secretaría de Salud de Jalisco, cerca del 7% de la población, unos 618 mil habitantes, padece algún trastorno mental. El número aumentó desde la pandemia, debido a un incremento del 70% en los casos de ansiedad.

Tan solo los Centros de Atención Integral en Salud Mental de Jalisco (Caisame) atienden a 10 mil menores de edad y 300 mil adultos al año.

Por otra parte, el Hospital Civil brindó más de 20 mil consultas el año pasado. Cifra récord.

Para los expertos, la capacidad de atención en el sector público es insuficiente para satisfacer la creciente demanda. El académico Ernesto Cisneros destacó que el sistema de salud mental está rebasado y sugirió la implementación de campañas de prevención en comunidades para evitar que los pacientes lleguen a los hospitales psiquiátricos en crisis. Propuso la creación de instancias comunitarias para prevenir trastornos mentales, antes de que se conviertan en emergencias que saturen los hospitales.

Fernanda Martínez, paciente del Salme, se quejó de la burocracia y la falta de empatía por parte de los médicos practicantes. Asegura que cuando reportó efectos adversos de un medicamento, no supieron ofrecer alternativas, lo que evidencia la falta de preparación.

Claudia Vega Michel, psicóloga de la Universidad Panamericana, señaló el déficit de profesionistas especializados en salud mental en México. Además, los psicofármacos disponibles en el sector público son limitados. Añadió que los estigmas sobre las personas con trastornos mentales, como la idea de ser considerados “locos”, dificulta el acceso a la atención de calidad.

Explicó que muchas personas buscan ayuda cuando los trastornos interfieren con aspectos de su vida diaria. Subrayó que no siempre es necesario internar a las personas y que el objetivo es contener y controlar las crisis para permitir que la persona regrese a su vida cotidiana.

¿A dónde acudir?

En Jalisco, el Gobierno estatal ofrece una red de atención con 13 regiones sanitarias y 20 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones. Estos centros realizan detección temprana y brindan tratamiento integral. Contacto: 33-3818-2800, extensión 75855.

También están disponibles el Centro de Atención Integral en Salud Mental (Caisame), en Avenida Zoquipan 1000-A, en la Colonia Zoquipan en Zapopan (teléfono: 33-3030-9900) y el Hospital Psiquiátrico El Zapote, ubicado en el kilómetro 17.5 de la Carretera a Chapala, en la localidad de El Zapote del Valle en Tlajomulco (33-3030-9950, extensión 105), que ofrecen atención ambulatoria y hospitalización.

El Salme proporciona atención a quienes no tienen seguridad social. Para emergencias, se puede llamar al 075.

Para los que tienen IMSS, el centro de referencia es el Hospital San Juan de Dios, en Avenida Juan Pablo II número 55 en Zapopan (33-3633-0730).

Recomiendan más campañas de prevención contra trastornos

Debido a la gran prevalencia de enfermedades de salud mental en México y en Jalisco, especialistas advirtieron sobre la necesidad de contar con más campañas de sensibilización y prevención de estos padecimientos, así como eliminar los estigmas a los que se enfrentan tanto los pacientes como los familiares.

Ernesto Cisneros Priego, académico del ITESO, resaltó que desde el Gobierno federal se ha impulsado un modelo comunitario de atención en salud mental, que implica que los pacientes no lleguen al nivel terciario, las que requieren un grado de especialidad, sino que desde los primeros círculos del paciente se detecte y trate algún padecimiento de este tipo.

Políticas como la disminución de la jornada laboral a 40 horas y la obligación de que empleadores garanticen condiciones óptimas a sus trabajadores, a fin de que no desarrollen problemas psicosociales, son positivas, pero aún faltan mayores acciones para atender la problemática, advirtió.

“Cuando las personas ya no pueden más, es cuando buscan esa atención. En ese sentido considero importante que haya más políticas de atención primaria y secundaria. Que no haya que esperar a que una persona esté en una crisis para poderle brindar atención. Por ejemplo, que una persona que empieza con un consumo (de drogas) que le resulta problemático pueda tener alternativas para dejar de consumir antes de desarrollar un proceso de adicciones que requiere internamiento para poder dejar atrás el consumo”, comentó.

Por su parte, Claudia Vega Michel, psicóloga y académica de la Universidad Panamericana, invitó a la población que lo necesite a buscar ayuda con amigos, familiares o en algún centro de atención de salud mental, así como en el número de emergencia 075. Enfatizó que pedir apoyo no es un signo de debilidad, como ha sido visto durante generaciones en México y en Jalisco, sino que se trata de un acto de valentía reconocer que la enfermedad y el malestar son imposibles de sobrellevar y ya no se puede hacerlo solo.

“Lo más valiente sería pedir ayuda, y que las personas comprueben que pueden recibir esta ayuda. Está bien en algún momento no sentirse bien […]. Durante la pandemia, en la línea del 075 se incrementaron 400 por ciento las llamadas para este servicio de atención. Hay muchísimas personas que están pasado por esta situación, que necesitan ayuda o atención, pero de manera muy puntual. No va a ser una atención para toda la vida, a menos que se diagnostique un trastorno mental severo o grave”, finalizó.

Lanzan “Para tenerte en mente”

Con el objetivo de prevenir, detectar de forma temprana y sensibilizar a la población sobre enfermedades de salud mental, adicciones y los riesgos psicosociales en los que pueden derivar, la Secretaría de Salud del Estado y el Consejo Estatal de Salud y Adicciones (CESMA) lanzaron la campaña “Para tenerte en mente” en septiembre pasado, centrada en la alfabetización en el tema a fin de promover el autocuidado, el conocimiento y el empoderamiento comunitario.

El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que la depresión está “estrechamente” relacionada con el riesgo suicida, sobre todo en la población joven, donde el peligro es hasta 30 veces mayor. A nivel mundial, esta enfermedad afecta a 300 millones de personas y es la principal causa de discapacidad global, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“El concepto de salud incluye la salud física, el bienestar psicológico y, de igual manera, el bienestar social. Por ese motivo lanzamos la campaña “Para tenerte en mente”, dijo.

Por su parte, la coordinadora general estratégica de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Andrea Blanco Calderón, indicó que como parte de esta campaña se invertirán 25 millones de pesos en la renovación del área de hospitalización del Centro de Atención Integral en Salud Mental Estancia Prolongada (CAISAME), y otros 6.5 millones de pesos en equipamiento y contratación de cinco paidosiquiatras en el Centro de Estancia Breve. En 2026, adelantó, se inaugurará la primera Clínica de Salud Mental Perinatal de todo México.

En tanto, el director de CESMA, Luis Arturo González, afirmó que “Para tenerte en mente” se llevará a cabo del 2 de septiembre al 1 de diciembre. Las 26 instituciones públicas y privadas que conforman el Consejo Estatal llevarán a cabo acciones de prevención y promoción.

“Para nosotros es muy importante la prevención, es importante que, de forma conjunta, podamos llegar a nivel de la prevención de la enfermedad mental, del suicidio y de las adicciones”, advirtió.

Lugares de atención

El Gobierno del Estado cuenta con una red de atención de salud mental distribuida en las 13 regiones sanitarias de Jalisco, donde se brinda acompañamiento a pacientes y familiares.

Los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) cuentan con 20 espacios distribuidos en toda la entidad. Para agendar una consulta en el centro más cercano, así como para pedir ayuda cuando se sienta que la situación lo está sobrepasando, puede llamar a la línea de atención 800 911 2000.

El Centro de Atención Integral en Salud Mental (CAISAME) Estancia breve incluye atención integral con servicios ambulatorios y de urgencias, incluyendo psicología y psiquiatría. Este hospital se ubica en avenida Zoquipan No. 1000, en Zapopan. Mientras tanto, el de Estancia prolongada -antes Hospital Psiquiátrico El Zapote, en Tlajomulco-, brinda consulta externa y emergencias de salud mental que pongan en peligro la vida del paciente y quienes lo rodean, además de la posibilidad de hospitalización. Éste se encuentra en la calle Roberto Michel No.1-A, en la colonia Zapote del Valle.

El Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones (SALME) también ofrece atención psicológica y psiquiátrica a personas que no cuentan con seguridad social, así como tratamiento de adicciones, servicios de urgencias y hospitalización.

Por último, la línea de atención 075 está disponible los 365 días del año y las 24 horas del día. Con él se puede derivar a la persona que necesita ayuda a un centro de salud público, o bien apoyarlo en el momento de crisis.

