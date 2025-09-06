Alexandra Eala conquista el Abierto de Guadalajara WTA 125

La joven filipina Alexandra Eala escribió una página dorada en su incipiente carrera al conquistar el título del Abierto de Guadalajara WTA 125, disputado en el Centro Panamericano de Tenis de la Perla Tapatía. Con apenas 20 años, la zurda confirmó su proyección internacional al imponerse en la final a la húngara Panna Udvardy en un duelo vibrante que se definió con parciales de 1-6, 7-5 y 6-3.

El encuentro comenzó cuesta arriba para la segunda sembrada del torneo. Udvardy salió con un tenis agresivo y en menos de 20 minutos ya dominaba el marcador 4-1, cerrando el primer set con un contundente 6-1. Sin embargo, lejos de rendirse, Eala mostró temple y carácter para darle la vuelta a un partido que parecía perdido.

En el segundo parcial la filipina tomó el control con dos quiebres consecutivos que la colocaron 4-1. Aunque la húngara reaccionó y llegó a igualar 5-5, Eala apretó en los momentos clave, quebró nuevamente y con firmeza envió la definición a un tercer set.

ESPECIAL.

Ya con el impulso anímico de su lado, la discípula de la Academia Rafael Nadal selló su primera corona en la categoría WTA 125 gracias a quiebres en los juegos inicial y final de la manga decisiva. Su capacidad para remontar no solo le permitió ajustar cuentas frente a Udvardy, quien la había derrotado este mismo año en Oeiras, sino también ratificar el buen momento que vive tras una temporada en la que fue finalista en el WTA 250 de Eastbourne y semifinalista en el WTA 1000 de Miami, donde incluso sorprendió a la número uno del mundo, Iga Swiatek.

Con este título, Eala confirma su progresión y coloca a Filipinas en el mapa del tenis femenino de élite.

En la modalidad de dobles, la bielorrusa Iryna Shimanovich y la rusa Maria Kozyreva dieron la sorpresa al coronarse campeonas tras vencer a las máximas favoritas, Irina Khromacheva y Kamilla Rakhimova, por 6-3 y 6-4. La dupla ganadora aprovechó su solidez al momento de capitalizar oportunidades de rompimiento, mientras que sus rivales apenas convirtieron una de siete chances.

De esta manera, el tenis internacional volvió a vibrar en Guadalajara con una semana que coronó a nuevas protagonistas y reafirmó a la ciudad como una plaza clave dentro del calendario WTA.

ESPECIAL.

SV