Sheinbaum: 1 año y 4 visitas a Jalisco

El domingo el gobernador Pablo Lemus volvió a salir tablas de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero sin duda es un buen indicador de la relación del Gobierno federal con el Gobierno estatal, que ha venido de menos a más, el hecho de que en su primer año de gobierno que se cumple mañana, la Presidenta ya haya venido a Jalisco en cuatro ocasiones. Eso nunca ocurrió en el sexenio de Enrique Alfaro, por haber optado por la confrontación con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador desde su fase de gobernador electo y hasta la mitad de administración que tuvo que doblar las manos para gestionar apoyos federales para Jalisco.

Desde luego lo ideal para el mandatario estatal hubiera sido que no se repitieran los abucheos de las huestes morenistas, como ya había ocurrido en la anterior visita presidencial en la inauguración de un hospital del ISSSTE en Tlajomulco. Ahí estuvo, para descargo de la afrenta, el espaldarazo de Sheinbaum que pidió parar los gritos contra Lemus o de lo contrario daría por terminado el evento.

Pese a este respaldo de la Presidenta, y sus visitas frecuentes a Jalisco, una muestra de que la relación Sheinbaum-Lemus puede mejorar aún, es que a diferencia de otros gobernadores y gobernadoras, él no tuvo oportunidad de tomar la palabra antes o al término de la presentación del informe presidencial. Y no es que lo hagan solo las y los mandatarios de extracción morenista. Lo hizo el gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García, y el priista de Durango, Esteban Alejandro Villegas. Quien tampoco pudo hablar en su momento, fue la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

Uno de los factores que pudo haber jugado para que se diera esta situación, fue que quien sacó el evento de la Presidenta fue el Grupo UdeG, que sigue congraciándose con la 4T. La final de la Copa Jalisco de futbol evitó la anfitrionía decidida del Gobierno estatal. Por otro lado, las divisiones de Morena en Jalisco, hicieron desconfiar al equipo de la Presidenta de dejar la organización del acto en sus manos.

La buena noticia para Lemus y para Jalisco fue el apoyo que le prometió en corto Sheinbaum para el proyecto de camiones articulados en carril exclusivo, que se ha llamado Línea 5, y otras obras de infraestructura de cara al compromiso del Mundial del próximo año.

Desde luego también los anuncios que hizo públicos Sheinbaum, en los que destacó sin duda los arreglos a la red carretera federal en Jalisco, que ha sido un demanda constante de Lemus hacia la Federación. Al igual que el tren de pasajeros México-Guadalajara, el Centro de Diseño de Semiconductores “Kutsari” y la corrección presupuestal a la UdeG.

Así lo que dejó Sheinbaum en su cuarta visita a Jalisco.