Interponen recurso de inconformidad por caso de examen notarial mutilado

Luego que se cumpliera la sentencia para que la abogada María Guadalupe Sánchez González volviera a repetir las preguntas faltantes en su examen para la obtención del Fiat requerido para ser notaria en Jalisco —tras acreditar que el examen que presentó en el 2018 fue mutilado—, la defensa de la sustentante pide una nueva resolución, al considerar que el fallo no se ejecutó en condiciones de igualdad.

Su abogado Francisco Velasco González explicó que después de 40 días, la titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo, resolvió que se dio cumplimiento a la sentencia al repetir el examen; sin embargo, la defensa escalará el tema a un Tribunal Colegiado, al considerar dos factores: el tiempo que se dio para responder la prueba y que las preguntas eran distintas al examen original.

Velasco González señaló que la jueza de distrito consideró que el tiempo fue correcto porque la ley estipula que son tres horas para completar el examen de 100 preguntas, y porque en la división dieron a la sustentante 48 minutos y seis segundos para contestar las 27 preguntas abiertas que le quitaron de su examen. “Pero no puede considerarse el mismo tiempo para contestar una pregunta que solamente se responde en una opción planteada de antemano, a desarrollar una respuesta que la mayoría de los casos son de cuando menos media página”.

Sobre el cambio de preguntas para el nuevo examen, indicó que la justificación fue que la sentencia no decía que debían hacer las mismas preguntas. “Estamos bajo el cumplimiento de una ejecutoría. Lupita ya acudió a realizar ese examen en igualdad de circunstancias y le mutilaron su examen… a los demás no. Los efectos de un amparo son restituir al quejoso el goce del derecho humano que le fue violado… y restituir y que le den la posibilidad de contestar las preguntas que le mutilaron. Si no le hubieran mutilado, otra calificación hubiera obtenido. Para eso hubiera acudido, durante estos cinco años, a cualquier otra convocatoria que se hubiera abierto”.

Detalló que tras el recurso de inconformidad que presentarán ante el Tribunal Colegiado, éste deberá presentar su resolución entre septiembre y octubre. “En caso de que se resolviera en el mismo sentido (de que la sentencia se cumplió), para nosotros estaría agotado el procedimiento, pero no creemos que sea así. Y en caso de que resuelva que no está cumplida la sentencia, podrán imponer sanciones a la autoridad responsable. Además, tendrá que ordenar la manera en que deba cumplirse la sentencia”.

Ante la nueva convocatoria para la obtención del Fiat notarial que está vigente, agregó que las autoridades deberían pronunciarse sobre este caso para garantizar que los participantes no padezcan lo mismo que María Guadalupe Sánchez González.

“Sería oportuno que el Colegio de Notarios y la Consejería Jurídica se pronunciaran sobre aquellas investigaciones y/o sanciones que se van a imponer al jurado que mutiló el examen. Eso es un hecho probado y, sobre eso, no han hecho nada”.