Instalan mesas para la transición estatal

Con la reunión entre el gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez y el actual titular del Poder Ejecutivo estatal, Aristóteles Sandoval Díaz; comenzó formalmente el proceso de transición de la administración local. En el encuentro, que duró una hora, se definió la instalación de mesas para abordar los temas administrativos, financieros, jurídicos y del gabinete en general.

Del equipo de Alfaro estarán el ex tesorero de Guadalajara, Juan Partida, en finanzas; Adrián Michel en lo administrativo, el diputado Salvador Caro y el exmagistrado Jesús Reynoso, en los asuntos jurídicos y Hugo Luna para abordar temas de gabinete. De la administración saliente participan el secretario de planeación administración y finanzas, Héctor Pérez Partida; el subsecretario de administración, Mauricio Gudiño; el secretario general de gobierno Roberto López, la contralora Teresa Brito y el jefe de gabinete Rafael González Pimienta.

Tras el encuentro, Alfaro Ramírez dijo que hay ánimo de colaboración por ambas partes para iniciar los trabajos, explicó que la próxima semana definirá a otros enlaces que se sumarán a la mesa para tocar los temas de educación, salud, movilidad e infraestructura.

"Veo al gobernador con una gran decisión lo cual me da mucho gusto, creo que los dos entendemos en donde estamos parados, a él le tocó una transición que no fue fácil y siento que tiene toda la disposición para que este proceso se lleve de la forma correcta. Hoy se llegaron a acuerdos importantes y es un equipo de gente profesional que tiene la confianza de las dos partes para poder hacerlo de la mejor manera", refirió.

Alfaro explicó que en los próximos meses se definirá la integración del gabinete que lo acompañe al arranque de su gestión, comentó que los nombres se definirán ya que se tenga avanzado el modelo de reestructuración administrativa. Agregó que de su parte habrá respeto a las facultades de Aristóteles Sandoval hasta el último día de su gestión y precisó que aún no definen si durante su administración vivirá en Casa Jalisco, argumentó que no ha tocado el asunto para saber cómo opera.

Añadió que no entrará en más polémicas sobre la figura de los coordinadores federales e insistió en que espera trato directo con quien encabece la administración federal. Anticipó reuniones con quienes serán los titulares en materia de seguridad y educación.

Por su parte, el Gobernador Aristóteles Sandoval a través de sus redes sociales, consignó que sostuvo la primera reunión con quien lo sucederá en el cargo.

Alfaro y Aristóteles coordinarán tema de seguridad

Los temas de seguridad y la situación del estado será un asunto que se tratará directamente con el actual gobernador pues es la prioridad en el proceso de transición, aseveró Enrique Alfaro Ramírez, gobernador electo, dijo que el titular del Poder Ejecutivo le dio garantías de que, hasta el último día de su administración, trabajará para que no empeoren las condiciones de inseguridad y evitar el vacío de poder que incrementen los índices delictivos en los meses de transición.



"El gobernador lo que nos asegura es que estará concentrado estos meses para que esta área de gobierno, la más sensible sin duda y que normalmente en los periodos de transición la que puede enredarse más; nos dio garantías en que él estará concentrado en esa tarea y que está en coordinación permanente con las autoridades federales para tratar que el estado que nos entreguen pueda estar en una condición mucho mejor en materia de seguridad de la que se encuentra hoy", detalló.



Reiteró que la próxima semana espera reunirse con Alfonso Durazo Montaño, quien sería el secretario de seguridad federal, para dialogar sobre el modelo y estrategias en la materia; detalló que tras ese encuentro abordará con el gobernador cuál será el esquema de cambios en la Fiscalía local y el regreso de la Secretaría de Seguridad estatal. Sostuvo que el gobernador se comprometió a apoyar el modelo que se plantee para la próxima administración, sin polemizar o llevar a debate el asunto; refirió que no se presentarán nuevas iniciativas ante el Congreso, ni se discutirán las que están pendientes, hasta que se toque el asunto a nivel federal.

JA