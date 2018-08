Enrique Alfaro y su gabinete ganarán menos que López Obrador

El gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó que reducirá el sueldo que ganará como titular del Poder Ejecutivo estatal para cumplir el tope salarial de 108 mil pesos mensuales planteado por el virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que las políticas de austeridad son una de sus “coincidencias de fondo” con el próximo Mandatario, por lo que ofreció respaldo absoluto a la medida.

“Voy a ganar menos que el Presidente y todos los servidores públicos tendrán que ganar menos de eso. Aquí no va a haber tolerancia para los vivales, para los corruptos, para los cínicos que siguen creyendo que pueden tener sueldos de súper lujo. Esa historia se acabó”.

Actualmente, por lo menos 120 funcionarios en el Estado reciben un sueldo por encima del límite que anunció López Obrador. Entre ellos se cuenta al gobernador Aristóteles Sandoval, al secretario general de Gobierno y al fiscal general, así como todos los secretarios de Estado y la procuradora social.

Los servidores públicos mejor pagados en Jalisco son los seis magistrados de las salas unitarias del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) que perciben 260 mil 188 pesos al mes, aunque también los 39 diputados locales, los 32 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y en el Consejo de la Judicatura están por encima del tope que se autoimpuso AMLO.

Mañana inicia el proceso de entrega-recepción en Jalisco

El gobernador electo, Enrique Alfaro, informó que mañana sostendrá una reunión con el actual titular del Poder Ejecutivo, Aristóteles Sandoval, para afinar los detalles del proceso de transición y trabajar en que la estructura para su proyecto de refundación esté lista cuando asuma funciones.

Luego del periodo vacacional que tomó tras la jornada electoral del 1 de julio, Alfaro aclaró que no se desligó de Movimiento Ciudadano (MC), sino que su planteamiento es que será gobernador para todos, sin que eso implique un desmarque del partido naranja.

“Dije que iba a gobernar para todos los jaliscienses y a partir de eso salieron notas diciendo que iba a dejar MC, que me iba a ir a no sé dónde. No hay nada de eso”.

El próximo gobernador comentó que su reingeniería a la estructura de la administración pasa por revisar el funcionamiento de todas las áreas para determinar la fusión o desaparición de algunas. “Puedo anticipar que muchas instancias, organismos y dependencias ociosas van a dejar de existir”. Añadió que se debe analizar la desaparición del Cesjal y reducir la burocracia en entes como el Instituto Electoral.

Enrique Alfaro prometió que su primer compromiso como gobernador será sanear el Río Santiago. EL INFORMADOR/Archivo

Sobre el proceso de transición, dijo que en las próximas semanas definirá algunos coordinadores para temas como finanzas, infraestructura, salud y educación. Descartó que vaya a utilizar los 40 millones presupuestados para esa etapa.

Informó que ha tenido acercamientos con algunos presidentes de partidos para hablar sobre sus planes y solicitar su apoyo para sacar algunas reformas pendientes. En su primer acercamiento con Aristóteles Sandoval, dijo, hubo buena voluntad para respaldar sus planteamientos y en la reunión de esta semana definirá quién será su enlace para la discusión del presupuesto del próximo año.

En el tema presupuestal, impulsará la inversión en infraestructura para temas como agua, carreteras y conectividad. Recordó que su compromiso es que el primer día de gestión presentará la agenda para el saneamiento del Río Santiago.

Alfaro se reunió con los 49 presidentes municipales y los dos senadores electos de MC para comenzar a proyectar la agenda común y la elaboración de presupuestos. Ocurrirá lo mismo con los diputados electos.

Finalmente, sostuvo que en temas como la investigación de presuntas irregularidades en el Instituto de Pensiones (Ipejal) y en el sector salud, no habrá “borrón y cuenta nueva” y se realizarán investigaciones sin consignas ni ánimos de persecución.