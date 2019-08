Instalan Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas

Coordinado por la Universidad de Guadalajara (UdeG), con la finalidad de generar información de oportunidad con relación a las desapariciones en el Estado, este jueves fue instalado el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, en el cual participan diferentes organizaciones de la sociedad civil, académicos y familiares de desaparecidos.

De acuerdo con el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, el comité busca ser un espacio especializado en el tema, con la finalidad de generar productos que permitan reflexionar sobre esta problemática, desde la visión de los académicos y de los familiares, quienes se han vuelto expertos en la búsqueda de sus desaparecidos.

"Cuarenta mil personas desaparecidas es la cifra oficial de personas desaparecidas que se tiene en Jalisco y lo que hay que decir es que no podemos seguir de esta manera porque no son cifras, atrás de cada caso hay una persona y es una familia y es una sociedad que se siente agraviada por esto. Es difícil poner en palabras el sentimiento y el horror que genera este tipo de delitos en la sociedad y este comité se une al esfuerzo de que el tema no se quite de la agenda", expresó el rector.

De acuerdo con María Guadalupe Aguilar, representante del colectivo Familiares Unidos por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej), este será un espacio de relevancia porque, según consideró, son pocos los espacios donde se ha tomado la consideración de las familias, sin embargo, dijo, la UdeG siempre ha apoyado a este tema y en esta ocasión " sí podrán hacer un equipo".

"Estamos trabajando todas (las familias) en este sentido, lo único que queremos es saber dónde están. Hemos trabajado en diferentes políticas públicas con la única finalidad de apoyarlos, pero tampoco se trata de hacerles el trabajo", dijo Aguilar con relación a las autoridades, quienes, consideró, han sido indolentes al no buscar a sus desaparecidos.

La profesora investigadora de la UdeG, Dolores del Carmen Chinas, indicó que este será un espacio donde podrán converger los conocimientos de distintos académicos de esta casa de estudios, así como el de las familias, quienes han tomado el papel de investigadores, forenses y especialistas en derechos humanos, durante la búsqueda de sus desaparecidos, buscando dar un panorama real de la situación a nivel local a través de insumos de relevancia.

"Queremos ser un equipo que pueda hacer recomendaciones y seguimiento de políticas públicas que ayuden a la mejora de las acciones que emprende el Gobierno y la sociedad en la materia. Se trata de hacer un punto de encuentro de una red más amplia de especialistas, estábamos hasta este momento trabajos aislados y a partir de ahora vamos a poder articularnos", dijo por su parte Jorge Ramírez, coordinador del Comité.

Ramírez informó que una de las primeras acciones del comité será analizar por qué se tiene detenida la armonización de la Ley Estatal en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares, con la Ley Nacional, que tiene ya más de un año "congelado" en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el rector de la Universidad de Guadalajara no se tiene un presupuesto específico asignado debido a que este comité trabaja desde lo académico, como parte de las labores de investigación "de interés público" desde sus especialistas.

"Este comité nace justo por la ineficiencia de las autoridades en todos los niveles de gobierno que no está haciendo su trabajo. Claro que vamos a investigar la ineficiencia, la impunidad, la crisis forense, no somos la Fiscalía, no somos la contraloría, no somos el poder judicial, somos una sociedad académica y el trabajo que hacemos, el conocimiento que generamos también se pone al servicio de la sociedad", dijo.

Integrantes del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición Forzada:

1. Dr. Rogelio Barba Álvarez

2. Dra. Dolores del Carmen Chinas Salazar

3. Mtra. Alejandra Maritza Cartagena López

4. Dr. David Coronado

5. Mtra. Danaye Jetzabel Ortiz Torres

6. Dra. Lilian Paola Ovalle Marroquin

7. Mtra. Paola Alejandra Ramírez González

8. Dr. Jorge Ramírez Plascencia (coordinador)

9. Dra. Carolina Robledo Silvestre

10. Dra. Martha Berenice Vázquez Chora (secretaria técnica)

11. Dra. María Guadalupe Ramos Ponce.

