Justifican tener en la congeladora proyecto de ley estatal sobre Desaparecidos

El diputado panista, Jorge González Arana, justificó el retraso de más de un año que registra la aprobación de la ley estatal sobre desaparecidos.

El titular de la Comisión legislativa de Derechos Humanos sostuvo que el tema se ha aplazado para escuchar todas las inquietudes de los colectivos de familias de desaparecidos, aunque reconoció que el diálogo con las víctimas lo entabló la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.

El legislador panista refirió que además de la armonización sobre desaparición forzada de personas se abordarán ajustes al Código Civil y las declaratorias de ausencia.

"Creo que es importante poner en la balanza si queremos algo exprés, algo rápido o queremos algo bien hecho. Es un año de la anterior Legislatura (de retraso) y algunos meses de la actual, donde sabemos que hubo modificación a la Ley Orgánica del Congreso y esta Comisión de Derechos Humanos no estaba integrada, no había información alguna que nos pudiera dar luz. Hay cosas que están en nuestras manos y cosas que no", argumentó.

El diputado sostuvo que sí han trabajado con los colectivos de familiares de personas desaparecidas e insistió en que, por motivos de seguridad, en algunas regiones del Estado hicieron reuniones privadas para revisar el tema con autoridades municipales.

