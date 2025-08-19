Las lluvias regresan de forma más consistente al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y este miércoles 20 de agosto el pronóstico de tormentas se ubica para la ciudad en horas de la tarde . Estos son los detalles:

Meteored prevé para este miércoles en Guadalajara cielos nubosos principalmente . Las temperaturas oscilarán entre 18 °C y 28 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de noroeste, con rachas que podrán llegar hasta 32 km/h por la tarde.

Regresa la probabilidad alta de lluvia a Guadalajara que, para el miércoles, se espera del 70 por ciento. Se pronostican chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso .

Los días siguientes también cuentan con posibilidad de lluvias hacia el fin de semana.

Lluvias para Guadalajara el miércoles 20 de agosto

11:00 AM Nubes y claros 24 °C 02:00 PM Nubes y claros 27 °C 05:00 PM Tormenta (50% de probabilidad de lluvia) 26 °C 08:00 PM Lluvia débil (40% de probabilidad de lluvia) 20 °C 11:00 PM Nubes y claros 18 °C

El miércoles las lluvias son más probables en Guadalajara entre las 17:00 y 20 horas .

Clima nacional del miércoles 20 al viernes 22 de agosto de 2025

El miércoles, la onda tropical núm. 23 se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de la República Mexicana , se prevé que continúe avanzando hacia el oeste y que al final del día deje de afectar al país.

Durante el periodo de pronóstico:

El monzón mexicano, en interacción con divergencia, ocasionará intervalos de chubascos en Baja California Sur; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Todas acompañadas con descargas eléctricas. Pronosticándose durante el viernes, lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit.

Canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el noreste del territorio nacional en interacción con inestabilidad atmosférica y una circulación de baja presión en altura sobre el noreste del país, generarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, oriente, centro y occidente de México.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano interactuará con la nueva onda tropical (núm. 24) que se desplazará gradualmente sobre el sureste y sur del país, además de una baja presión en niveles medios que se moverá sobre la península de Yucatán, condiciones que mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, con lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y golfo de México, así como la península de Yucatán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

