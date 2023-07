Infonavit aplica candados contra fraudes en Jalisco

Con un requisito extra para que los patrones confirmen si los trabajadores que están solicitando un crédito laboran en sus empresas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aplicó candados para evitar fraudes o suplantación de identidad en Jalisco.

Ramón Gómez Armentia, delegado del Infonavit, informa que tuvieron 163 casos de fraude entre los años 2016 y 2022. “Pero a partir del 1 de junio de 2022, el Instituto diseñó dentro de la plataforma del Infonavit un paso adicional, de tal manera que el trabajador solicita el crédito y, en ese momento, a través del portal empresarial, le llega la notificación al patrón”, quien debe confirmar que se está tramitando el crédito.

Recuerda que primero firmaron un convenio con el Colegio de Notarios y el Instituto Nacional Electoral (INE) para tener una base de datos con las huellas dactilares de los trabajadores que solicitaban un crédito y así empezaron a disminuir las usurpaciones de identidad. “Pero empezaban a inscribirse en otro Estado como trabajadores de Jalisco y seguían las usurpaciones. Sin embargo, con el nuevo candado, si el trabajador no informa al patrón, no se puede avanzar con la formalización del crédito ni detonar un pago, lo que provoca que ya no existan fraudes. Invitamos a los trabajadores para que notifiquen a las áreas de recursos humanos de las empresas cuando están haciendo un trámite”.

Detalla que de los 163 fraudes, en 160 casos se les restituyó el derecho a los trabajadores, por lo que no se consumó el delito. Y los tres restantes siguen en proceso porque ocurrieron en otro Estado.

Por otro lado, acentúa los beneficios para los trabajadores con los nuevos programas, como el cambio del crédito de Veces Salario Mínimo a pesos, Unamos Créditos, Mejoravit y el apoyo para saldar pasivos con instituciones bancarias. Adelanta que habrá un anuncio importante próximamente para segundos créditos.

Avanzan metas de créditos de viviendas en la Entidad

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer que la expectativa de créditos para este año era cerrar con más de 30 mil créditos, una meta que se podría superar porque entre enero y junio ya van 16 mil 242 préstamos: 13 mil 300 hipotecarios y el resto no hipotecarios, destaca el delegado en Jalisco, Ramón Gómez Armentia. Menciona que la mayoría se otorgaron en municipios de la metrópoli: 32% en Tlajomulco, 20% en Zapopan, 11% en Tonalá, 10% en El Salto, 8% en Tlaquepaque y 5% en Guadalajara.

Sobre los créditos en Tlajomulco, un municipio que tenía muchas viviendas que fueron abandonadas por la falta de infraestructura, ahora con los nuevos candados no se otorga un crédito en una colonia sin las características o servicios adecuados. “En Tlajomulco se puede dar que los trabajadores, de las viviendas que compraron, las vendan o las traspasen para comprar en otro lado. Ahora el Infonavit le paga al vendedor su parte, pero primero cobra el saldo y ejerce un nuevo crédito”.

Acepta que en los modelos anteriores se carecían de servicios básicos en muchas casas que se ofertaban. “Sí había servicios, pero eran provisionales... y un servicio provisional es la recolección de la basura, donde era un servicio contratado privado. También contrataba la seguridad privada. Y en el momento en que el desarrollador terminaba de vender, retiraba todos los servicios”.

Pero desde el año pasado, afirma que el Instituto tiene unas zonas de consolidación urbana donde se pueden ejercer los créditos, por lo que si la vivienda está fuera de ese perímetro no se otorgan.

Estas áreas deben tener equipamiento y que a no más de dos kilómetros existan centros de salud, centros educativos, centros de abastos y transporte.

Ramón Gómez Armentia es el delegado de Jalisco del Instituto. EL INFORMADOR/A. Navarro

Piden cambiar créditos a pesos

Ramón Gómez Armentia informa que desde el año 2019, que comenzó el programa del cambio de créditos de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos, 102 mil trabajadores han concretado esta permuta. Esto quiere decir que faltan 122 mil personas susceptibles por hacer su trámite.

En total, hay 472 mil cuentas en la Entidad. Explica que no han concluido porque son acciones que las deben hacer personalmente y que dependen de cada uno de los trabajadores. Las ventajas son que las mensualidades ya quedan fijas. “Hay quienes les quedaban 10 ó 12 años para pagar, y cuando hacen el cambio les quedan tres años. Hay quienes tienen un descuento de hasta el 50% del saldo a capital. El salario mínimo se incrementa cada 1 de enero y, en consecuencia, como el crédito está en Veces Salario Mínimo, sube al capital y sube la mensualidad”.

Hay beneficios para saldar deudas

El delegado menciona que, aunque el pago de los pasivos ya se contemplaba en la anterior administración, en la actual gestión se hace más flexible. “Anteriormente le pedían al Infonavit un crédito para pagar el pasivo que tenían con una institución, pero nosotros manejábamos una tasa del 12%, entonces no era factible”.

Con el nuevo esquema de crédito en pesos, detalla, un trabajador que gana el salario mínimo tiene una tasa de financiamiento de 3.9% y una máxima de 10.4 por ciento.

Comenta que ahora se invita al trabajador que tiene un crédito a que consulte las condiciones del crédito Infonavit con dos modalidades: la primera es el nuevo esquema de créditos en pesos. Si el trabajador tiene un ingreso de tres salarios mínimos, con una tasa de financiamiento del 5%, podrá solicitar el crédito.

GUÍA

Nuevos programas

El delegado del Infonavit recuerda que esta administración impulsa nuevos programas en favor de los trabajadores, los cuales funcionan tanto para viviendas nuevas o usadas, así como programas de mejoramiento.

Unamos Créditos. Suma 11 mil 810 créditos otorgados en la Entidad hasta mayo de 2023. Permite a los trabajadores comprar viviendas acorde a sus necesidades, sin tener un enlace matrimonial. Este producto es el más aprovechado por las mujeres.

Crediterreno. Es para que pueda comprar un terreno para después construir su casa de forma gradual. “Lo puede solicitar con su primer crédito Infonavit y de manera individual, sólo considere que deberá cubrir los requisitos y trámites vigentes al momento de su contratación”, indica el instituto.

Mujer Infonavit. Según el Instituto, puede solicitar el plazo máximo de crédito a una edad mayor, ya que se aumenta el límite de edad para liquidar su crédito hasta 75 años, cinco años más que si fuera hombre. Necesita menos puntos de precalificación.

Cuenta Infonavit+crédito bancario. El Instituto explica que si tiene ahorro en su subcuenta de vivienda, pero no cuenta con una relación asalariada vigente, esta es una alternativa de financiamiento del Infonavit que le permitirá adquirir su vivienda nueva o existente en cofinanciamiento con una entidad financiera.

MejOrasí. Lo pueden aprovechar aquellos trabajadores que tienen un saldo en la subcuenta de vivienda, pero no tienen relación laboral activa.

El crédito MejOrasí sirve para reparar, mejorar o ampliar tu vivienda, sin que se modifique la estructura de la casa; por ejemplo, impermeabilizar el techo, cambiar los pisos, hacer adaptaciones para algún familiar que necesite instalaciones especiales o darle un toque verde con el uso de ecotecnologías.

Mejoravit. Aunque ya estaba desde la anterior administración, en esta gestión se hizo más flexible. Esto quiere decir que ya no se requiere que los trabajadores tengan un puntaje de mil 080 puntos para acceder a un crédito. Este préstamo sirve para hacer mejoras a la vivienda, como pintar, impermeabilizar, cambiar algún piso o reparaciones, con una tasa del 10% de financiamiento en un plazo de uno a cinco años.