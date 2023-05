Con un total de 92 elementos y 50 unidades como motobombas, pipas y camiones de volteo, continúa siendo atendido el incendio iniciado antes del mediodía de este miércoles en el vertedero de Matatlán, en Tonalá.

Así lo informó al corte de las 21:00 horas el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), Víctor Hugo Roldán, quien añadió, se continuarán los trabajos de combate durante la noche y madrugada, con el apoyo de cuatro maquinarias pesadas.

“Las ventajas que tenemos ahorita es que el viento ha tenido un poco de calma, no hay material propenso a propagarse, y por otro lado también es importante que la cantidad de basura que tenemos almacenada no excede los 3.5 metros aproximadamente (de profundidad), por eso tenemos las condiciones de que no se nos propague”, expresó el director.

Por su parte el titular de la corporación municipal de Tonalá, Angel Barajas Delgado, indicó que fue por la tarde cuando las condiciones del viento ocasionaron que se propagara más allá del área baja donde comenzó, además de que se identificaron otros dos focos de fuego en la parte superior, donde había “bastante material combustible”, sin embargo, al momento el siniestro está considerado como confinado, por lo que los elementos trabajan para proceder a su control.

Por último, el jefe de Gabinete, Hugo Luna, indicó que se espera que durante la noche se pueda tener control total del fuego.

También informó que hasta este momento los vientos no están corriendo hacia la ciudad, sino hacia la Barranca, pero instó a las y los habitantes de la zona nororiente de la Metrópoli tengan sus ventanas cerradas y no hagan actividades al aire libre como parte de la Alerta Atmosférica decretada esta tarde por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) para Tonalá.

“Esperamos por la mañana tener noticias positivas erradicando (el fuego) en el vertedero de Matatlán”, finalizó el jefe de gabinete a través de un mensaje enviado en compañía también del alcalde de Tonalá, Sergio Chávez.

