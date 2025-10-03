Atlas despierta con triunfo sobre Juárez

El Atlas logró hilvanar su segunda victoria consecutiva en el Apertura 2025, luego de imponerse 3-1 a los Bravos de FC Juárez en la jornada 12; un duelo disputado en el estadio Jalisco que dejó buenas sensaciones ofensivas, aunque volvió a exhibir la fragilidad defensiva que ha caracterizado al equipo rojinegro en este torneo.

El partido comenzó cuesta arriba para los tapatíos, ya que apenas al minuto 3, el colombiano Óscar Estupiñán sorprendió con un gol que silenció momentáneamente a la afición local. Los fronterizos incluso tuvieron la oportunidad de ampliar la ventaja cuando Rodolfo Pizarro quedó mano a mano frente a Camilo Vargas, pero su disparo salió desviado. Esa falla resultó determinante, pues dio oxígeno a los Zorros para recomponer el camino.

La reacción rojinegra llegó al 31’, cuando Uros Durdevic marcó de penal para igualar la pizarra. Apenas dos minutos más tarde, Diego González volvió a ser el referente ofensivo del equipo dirigido por Diego Cocca, al definir con categoría para darle la vuelta al marcador y consolidarse como el jugador diferencial de los tapatíos. El gol de la tranquilidad llegó al minuto 64 por conducto de Paulo Ramírez, quien se estrenó como goleador en Primera División, sellando un triunfo que mantiene vivas las aspiraciones del Atlas de pelear por un lugar en el play-in.

Con esta victoria, los rojinegros alcanzaron 13 puntos y se ubican en la posición 11 de la tabla, lo que les permite mirar de cerca la zona de clasificación. No obstante, el equipo sigue arrastrando un problema grave: es el único club de la Liga MX que ha recibido goles en todos los partidos disputados hasta ahora, sumando ya 27 tantos en contra, lo que lo convierte en la peor defensiva del campeonato.

El panorama para Atlas es agridulce: ha encontrado la contundencia ofensiva que le faltó en jornadas anteriores, pero sigue padeciendo en la parte baja, una situación que, si no logra corregirla, amenaza con frenar su intento de remontada.

Tras la pausa obligada por la Fecha FIFA, el próximo desafío de los Zorros será el viernes 17 de octubre en el estadio Alfonso Lastras frente al Atlético de San Luis, un duelo clave para definir si la reacción rojinegra se mantiene o si el espejismo se disipa.