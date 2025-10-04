Diego Cocca: “Dos triunfos seguidos cambian la mentalidad del equipo”

El técnico del Atlas, Diego Cocca, no ocultó su satisfacción tras la victoria de 3-1 sobre los Bravos de Juárez en el estadio Jalisco, resultado que significó el segundo triunfo consecutivo para los rojinegros en el Apertura 2025. En conferencia de prensa, el estratega argentino destacó lo importante que es encadenar victorias para recuperar la confianza y la credibilidad dentro del vestuario.

“Cambia mucho, por supuesto. Te da credibilidad, confianza a los muchachos, alegría, ganar para todos es importantísimo y acostumbrarse a ganar es difícil. Hacía mucho que no se ganaban dos partidos seguidos y la verdad hay que felicitar a los jugadores por el esfuerzo que vienen haciendo día a día. Estos dos triunfos se los merecen”, señaló.

Cocca resaltó la capacidad de reacción del equipo, que pese a recibir un gol tempranero al minuto 2, nunca perdió la idea de juego ni la convicción para revertir el marcador. “Hoy se dio un equipo que, incluso recibiendo un gol tan temprano, siempre creyó y superó muy bien a Juárez. Este es el camino, este es el proceso. Seguiremos mejorando”, apuntó.

Respecto a jugadores específicos, el entrenador habló sobre Alfonso “Ponchito” González, quien apenas disputó dos minutos. “Está claro que ‘Poncho’ tiene calidad, ya lo ha demostrado en el fútbol mexicano. Lo he convocado a Selección y lo conozco bien. Está trabajando muy bien, pero hoy el equipo estaba sólido, no había necesidad de mover tanto. Todos los que entraron lo hicieron con personalidad”, explicó.

El timonel también dedicó palabras especiales para los canteranos Pablo Ramírez, autor de su primer gol en Primera División, y Sergio Hernández, quien se ha ganado minutos ante la necesidad por las lesiones. “Levantaron la mano y mostraron personalidad. Eso nos da mucha alegría, primero porque son del club y después porque tienen un futuro enorme. Queremos más de esos jugadores, que me compliquen la vida al armar el once”, subrayó.

Finalmente, Cocca celebró no solo el resultado, sino el rendimiento mostrado: “Ganar 3-1, sin sufrir, ordenados y jugando bien al fútbol, nos da un impulso enorme. Los resultados ayudan mucho y la mentalidad del grupo se está transformando”.

