Inauguran el Centro de Justicia Municipal de Zapopan

El presidente municipal, Juan José Frangie, inauguró el Centro de Justicia Municipal de Zapopan para mediar y solucionar conflictos, así como validar los convenios que se generen para que puedan elevarse a categoría de sentencia ejecutoria ante un juez de primera instancia. “Siempre he sido una persona que me gusta conciliar, me ha gustado conciliar en los negocios, en las empresas, en el deporte y hoy como servidor público. Si nosotros tuviéramos la mediación en diferentes temas, no tendríamos el mundo que tenemos”, dijo Frangie.

A través del Centro de Justicia Municipal de Zapopan, órgano acreditado por el Instituto de Justicia Alternativa (IJA), se ofrecerán servicios de asesoría legal gratuita para resolver conflictos familiares o vecinales. “Todos los días puedo tener conflictos y no saber cómo resolverlos, cómo asumir resolver ese conflicto y mi capacidad de frustración frente al conflicto, por eso, la opción que nos da tener centros de mediación considero que es la ruta adecuada”, señaló el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Daniel Espinosa Licón.

Este espacio forma parte de la estrategia y objetivos del gobierno de Zapopan en su determinación por impulsar y mantener una cultura de paz entre los habitantes del municipio. El Centro de Justicia Municipal se encuentra en el primer piso de la Unidad Administrativa Basílica (Prolongación 20 de Noviembre S/N, en el Centro). Los zapopanos que requieran atención pueden comunicarse al 33-3818-2200 extensión 1777.