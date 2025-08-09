Claudia Sheinbaum impulsa salud y vivienda en visita a Tlajomulco

En su tercera visita oficial a Jalisco como Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la primera etapa del Hospital Regional de Tlajomulco de Zúñiga, que será operado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La mandataria recordó su vínculo personal con la institución, a la que calificó como fundamental en su vida.

“Yo soy niña ISSSTE. Desde los ocho meses fui a su guardería; mi mamá trabajó en el Poli y luego en la UNAM. Ahí me cuidaron, ahí nació mi hija y ahí seguimos atendiéndonos”, compartió.

El nuevo hospital, impulsado por la administración de Andrés Manuel López Obrador y entregado por Sheinbaum Pardo, tuvo una inversión cercana a los tres mil millones de pesos. Ubicado en la colonia Rinconadas del Sol, comenzará operaciones el lunes en consulta externa y farmacia; en los próximos días abrirá el área de urgencias con quirófanos, informó el titular del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que beneficiará a la región y anunció una inversión estatal de 35 millones de pesos para mejorar las vialidades de acceso. “Queremos que todos los pacientes puedan llegar de la mejor manera”, dijo.

Durante el acto, Sheinbaum también anunció su respaldo al programa de rescate de vivienda abandonada en Tlajomulco, como parte de la política nacional de vivienda de su administración. “Vamos a ayudar a recuperar viviendas que llevan años abandonadas, con respeto a los derechos de quienes tuvieron el crédito, para que puedan habitar de forma accesible”, explicó.

El alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, expuso que el plan municipal contempla rehabilitar 10 mil viviendas en una primera etapa, de las cuales dos mil ya se trabajan con la iniciativa privada. Las ocho mil restantes están vinculadas a procesos inconclusos con el Infonavit, que lleva el 80% deshabitadas y el resto ocupadas de manera irregular.

“Le presentamos a la presidenta el plano integral de recuperación, ya conocido por Sedatu e Infonavit. Me dijo que lo tenía en el radar y que íbamos a avanzar. Vamos a hacer lo propio con los servicios públicos”, afirmó el alcalde.

Las casas se localizan en zonas con infraestructura, transporte y equipamiento, como Los Eucaliptos, La Noria, La Victoria, Zona Valles, Santa Fe, Chulavista y Lomas del Mirador. Varias se encuentran cerca de proyectos estratégicos, como la Línea 4 del Tren Ligero, el Centro Universitario de la UdeG y la nueva Cruz Verde.

El siguiente paso, dijo Quirino, será concluir el censo que realiza el Infonavit y analizar el diagnóstico de cada vivienda. Aunque en Tlajomulco existen alrededor de 50 mil casas en abandono, esta primera etapa busca rehabilitar las que tienen mejores condiciones para ser habitadas de inmediato.

De acuerdo con el INEGI, el municipio ocupa el primer lugar nacional en viviendas abandonadas, con más de 77 mil registradas. La recuperación de 10 mil unidades representaría un avance significativo para miles de familias y ayudaría a reducir el rezago habitacional.

La visita presidencial dejó dos compromisos clave para Tlajomulco: fortalecer los servicios de salud con un hospital regional y reactivar zonas urbanas afectadas por el abandono de viviendas.