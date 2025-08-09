Esta es la manera de eliminar las chinches de tu casa

Estamos en temporada de chinches, y si bien eso puede ser inofensivo, en algunos casos graves las casas y espacios pueden infestarse de estos pequeños insectos hematófagos. Además de que, al requerir sangre de seres vivos, pueden estar drenando a humanos, mamiferos o aves domésticas con tal de sobrevivir.

Son más comunes de lo que piensas, son atraídas por el calor y el dióxido de carbono, viven en grietas de paredes, marcos de cama, enchufes eléctricos y colchones.

Es importante decir que la presencia de estos insectos no está relacionada a la falta de limpieza, así que tranquilos, su aparición muchas veces no depende del nivel de higiene, su origen se remonta a miles de años atrás, por lo que siempre han sido consideradas una de las visitas menos agradables para cualquier persona.

¿Cómo eliminarlas al 100 por ciento?

De acuerdo con el sitio Healthline, conforme las temperaturas aumentan la aparición de estos insectos también, pero a diferencia de muchos mitos, el calor no las "crea" ni las "provoca", lo que sí es verdad es que acelera su ciclo de vida, aumenta su actividad y al "aparecer" en verano, es más fácil que se propaguen por la cantidad de gente que viaja.

Te daremos una serie de pasos para que te deshagas de ellas lo más rápido posible:

Confirma la infestación . Busca manchas negras (heces) en sábanas o en el colchón, pieles mudadas o huevos blancos, o bien, picaduras en línea o agrupadas en tu piel.

. Busca manchas negras (heces) en sábanas o en el colchón, pieles mudadas o huevos blancos, o bien, picaduras en línea o agrupadas en tu piel. Aísla y prepara la habitación . No muevas objetos de la habitación pues podrías esparcir las chinches en más lugares, quita las sábanas, fundas, almohadas y mételes en bolsas herméticas.

. No muevas objetos de la habitación pues podrías esparcir las chinches en más lugares, quita las sábanas, fundas, almohadas y mételes en bolsas herméticas. Lava con agua caliente. Lo siguiente será lavar la cama, ropa, cortinas, etc a más de 60° C, así te desharás de los insectos y sus huevos más recientes, luego seca cada prenda a alta temperatura (mínimo 30 minutos).

Lo siguiente será lavar la cama, ropa, cortinas, etc a más de 60° C, así te desharás de los insectos y sus huevos más recientes, luego seca cada prenda a alta temperatura (mínimo 30 minutos). Aspira minuciosamente. Usa una aspiradora para el colchón (más zonas como costuras y bordes), estructuras de la cama, grietas, escuches y muebles, pues son lugares donde suelen esconderse. Desecha la bolsa o vacía el depósito fuera, sellado.

Usa una aspiradora para el colchón (más zonas como costuras y bordes), estructuras de la cama, grietas, escuches y muebles, pues son lugares donde suelen esconderse. Desecha la bolsa o vacía el depósito fuera, sellado. Trata el colchón y la cama. Cubre el colchón y la almohada con fundas anti-chinches, (con cierre hermético), te ayudarán a atrapar las chinches dentro y evitar nuevas infecciones en caso de que haya quedado huevos.

Usa tratamientos químicos o térmicos

Tratamiento térmico : servicios profesionales elevan la temperatura de toda la habitación a más de 50°C por varias horas, matarán a las chinches y sus huevos sin químicos

: servicios profesionales elevan la temperatura de toda la habitación a más de 50°C por varias horas, matarán a las chinches y sus huevos sin químicos Insecticidas: si un tratamiento térmico no es una opción para ti, usa productos para chinches, aplica en grietas, colchón y muebles, repite a los 7-10 días (para los huevos eclosionados), recuerda siempre, pero siempre usar guantes y ventilar bien el lugar.

Por último:

Recuerda que insecticidas caseros como alcohol, cloro o vinagre no son efectivos, evita tirar muebles ya que podrías esparcir la plaga con más personas y vigila la zona cada dos meses aproximadamente.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB