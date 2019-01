Imposible regularizar abasto de gasolina esta semana: Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que esta semana será imposible regularizar el abasto de gasolina en el Estado, debido a que aún no se reabre el ducto Salamanca-Guadalajara.

Luego de una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el mandatario señaló que se logró establecer una mesa de trabajo entre la federación y los gobernadores de los estados más afectados por el desabasto de combustible.

"El Gobierno Federal está tomando medidas para solucionar el problema", dijo el gobernador y, explicó, que se les informó que antes de abrir el ducto Salamanca-Guadalajara debe restablecerse un componente en el ducto Tula-Salamanca.

"El problema es que lo que tienen que resolver antes de abrir el ducto Salamanca-Guadalajara es cómo logran abrir el ducto Tula-Salamanca, abastecer MTB y después de eso el tiempo de hacer la mezcla.

"Como no hay mezcla, no hay este componente, la producción de la mezcla se paró por completo, entonces hasta que estos dos pasos no se den es muy difícil establecer cuándo pueda iniciarse la operación del ducto Salamanca-Guadalajara".

Ante este panorama, el gobernador evitó dar una fecha de cuándo podría reabrirse el ducto.

"Si ya está funcionando el Tula-Salamanca (...) yo creo que podría también hacía el sábado o domingo, o principios de semana podría abrir el ducto, pero no quiero dar una fecha porque tenemos que esperar la información de Pemex."

Alfaro Ramírez llamó también a mantener la calma y a evitar escenarios caoticos.

"Me molesta que no se haya resuelto este problema, yo les diría que es momento de entender que se está trabajando, van haciéndose las cosas".

El mandatario descartó que el Estado tenga un desabasto de diésel, por lo que no hay afectaciones al transporte público.

LS