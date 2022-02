Imeplan: Baja circulación y multas al transporte de carga en el AMG

Luego de que el Ayuntamiento de Tlajomulco solicitó revisar la ampliación del horario de restricción a la circulación del transporte de carga pesada, el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) presentó un informe preliminar del cumplimiento de los lineamientos.

Se advierte una leve disminución en la circulación de este tipo de vehículos; el titular del Imeplan, Mario Silva, explicó que se debió a los efectos de las medidas restrictivas por la pandemia pues corresponde a información del segundo semestre del 2020 y primer semestre del 2021.

Hubo una reducción en la circulación de camiones de carga en el horario de restricción en los ingresos de carretera a Chapala, López Mateos y la carretera libre a Zapotlanejo. En carretera a Colotlán se registró aumento de 15.3%. En el resto de los entronques está en proceso la actualización de información.

Las infracciones por violar la restricción bajaron de 153 en 2020 a sólo 119 multas en 2021; no fue posible identificar las vialidades en que se aplicaron las infracciones pues los datos de la Policía Vial sólo indican el número mensual de multas. En materia de robos a ese tipo de transporte, reportaron 155 el año pasado en municipios metropolitanos, en 2020 fueron 166 atracos.

Salvador Zamora, presidente municipal de Tlajomulco, pidió seguir trabajando en el tema y revisar la situación actual con la reactivación económica e incremento de la circulación. Planteó que deberá avanzar la regulación pues, en el corto o mediano plazo, la ciudad no podrá soportar la circulación de este tipo de transporte.

“Seguir trabajando en este instrumento técnico que nos permita seguir evaluando cómo va evolucionando ya con la nueva realidad, el ingreso de este tipo de transporte en la ciudad. En algún momento, nuestra ciudad no tendrá la capacidad de soportar durante el día este tipo de transporte; no sé si sea en 5, 10 o 30 años; pero lo podemos planear para que no afecte el desarrollo económico de la ciudad”, dijo.

En la reunión de la Junta de Coordinación Metropolitana se aprobó la propuesta de Tlajomulco de que se revisen los lineamientos para la circulación del transporte de carga.

Está en proceso de elaboración un estudio sobre el promedio de velocidad de las vialidades y el de siniestralidad con la información recabada por la Policía Vial. También están en elaboración el indicador ambiental con los niveles de contaminantes registrados.

Sobre el tema el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, propuso sumar a la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos y planteó tener acercamientos con integrantes del sector del transporte que le manifestaron su inquietud sobre el asunto. Sergio Chávez, presidente de Tonalá, propuso también sumar a la Unión Ganadera.

Aumentan emergencias por inundaciones

Durante el pasado temporal de lluvias hubo al menos 639 registros de emergencia por inundaciones, 35 más que el año anterior, según lo reportado por el Sistema de Vigilancia y Monitoreo Metropolitano (VIMOZmetro); aún están pendientes los registros de Guadalajara y Tlajomulco.

El mes con mayor incidencia de inundaciones fue julio, la caída de árboles fue el reporte más recurrente con mil 246 incidentes.

