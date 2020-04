Ignoran sana distancia y abarrotan mercados del Mar en la metrópoli

Aunque el Ayuntamiento de Zapopan instaló filtros en el mercado del Mar para evitar que los clientes se agolparan durante sus compras de alimentos de Semana Santa, en su interior los ciudadanos olvidaron la sana distancia para disminuir los riesgos de contagio de COVID-19.

Desde las 11:00 horas se implementó un operativo en las proximidades del mercado. Se habilitó sólo una entrada por avenida Pino Suárez y se dispuso de inspectores para organizar filas, con separaciones de un metro entre una persona y otra, para permitir ingresos limitados.

Sin embargo, hubo quienes se molestaron y exigieron pasar en grupo. Otros intentaron burlar a la autoridad al fingir que acudían separados, pero adentro volvieron a reunirse.

La mayoría de los locatarios y trabajadores usó cubrebocas y guantes.

En los mercados de mariscos de las colonias Reforma y Miravalle, en Guadalajara, la situación no fue distinta.

Aunque no se montaron filtros como en Zapopan, adicionales a los túneles sanitizantes instalados por comerciantes, personal de Protección Civil acudió a ambos espacios para recordar las medidas de prevención ante el COVID-19 y entregar gel antibacterial a los asistentes.

Aperciben a 32 locatarios del mercado del Mar

Por incumplir con las medidas de seguridad e higiene ante la contingencia por el COVID-19, el Ayuntamiento de Zapopan apercibió verbalmente a 32 locatarios del mercado del Mar. Además, la Dirección de Inspección y Vigilancia aplicó una multa a la administración del mercado por el mismo motivo; el monto será determinado por jueces calificadores, y de reincidir, la sanción será de entre ocho mil y 10 mil pesos.

“No acataron los lineamientos y las recomendaciones que se les había dado con anterioridad. Cuando llegamos, no contaban con ninguna de las medidas correspondientes. No tenían cerco sanitario, no estaban regulando que se respetara la sana distancia entre las personas ni había gel antibacterial”, explicó Tatiana Anaya, directora de Inspección y Vigilancia.

Por eso se implementaron cercos sanitarios para intentar organizar a los compradores en grupos de 50 personas cada media hora.

Autoridades municipales, estatales y federales han reforzado las medidas de higiene en todos los espacios públicos. EL INFORMADOR/G. Gallo



Sanitizan el mercado Corona

También el mercado Corona, en el Centro Histórico de Guadalajara, recibió una limpia exhaustiva para que los clientes que aún acuden a ese espacio tengan menos posibilidades de contagiarse.

Desde que inició el periodo de aislamiento, el pasado 20 de marzo, autoridades municipales, estatales y federales, han reforzado las medidas de higiene en todos los espacios públicos, y los mercados no son excepción.

Aunque en menor proporción, los negocios de comida continúan abriendo, aunque se les pide que sólo ofrezcan comida para llevar.