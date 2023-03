Vecinos y colectivos miembros del colectivo Únete Huentitán y la Asociación Civil Huentitán Resistencia presentarán una querella a nivel nacional en instancias federales ante la nula respuesta de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco (FECC) contra funcionarios y exfuncionarios detrás del proyecto inmobiliario Iconia, así lo expresaron manifestantes enfrente de las instalaciones de la dependencia.

Francisco Javier Armenta Araiza, presidente de la Asociación Civil Huentitán Resistencia, quien estuvo 143 días de ocupación pacífica en el Parque Resistencia Huentitán y que en conjunto con sus compañeros Iván Cisneros y Alexis Rojas fueron vinculados a proceso por los delitos de despojo de inmuebles y aguas, y que ahora llevan su proceso judicial en libertad, señaló que la queja irá directamente contra el fiscal anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, además de que no se les ha contemplado como víctimas.

"Lo que vamos a presentar a nivel nacional sería la queja contra el fiscal (Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar), un pronunciamiento en torno al desempeño del fiscal porque no ha habido ningún avance, no solamente a nosotros, al Comité de Participación Social, nada le han mostrado, ningún avance ha habido, tampoco en el poder judicial, no ha dicho nada la Auditoría y debió de haber mencionado la falta de entrega en especie al municipio, nadie se pronuncia, tres estudiantes ya fuimos a la cárcel y no se judicializa la carpeta, parece una tapadera", comentó.

TAMBIÉN LEE: Villanueva exhorta a Lemus a recuperar predio de Iconia antes de hablar del jardín botánico

Los colectivos vecinales presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción hace 15 días, en las que se pide la investigación de siete de los nueve delitos de corrupción tipificados en el Código Penal del Estado de Jalisco (CPEJ).

"Estamos aquí frente la Fiscalía Anticorrupción. Hace 15 días entregamos por separado dos denuncias: una por mi parte del Colectivo Aguante Huentitán y otra de Javier Armenta; era para darle fortaleza a su denuncia que él realizó hace más de un año, cuando estuvimos en el campamento y nos desalojaron, esperábamos una respuesta mejor a nuestras denuncias, pero parece que la Fiscalía Anticorrupción va a continuar siendo la tapadera de las corruptelas del Gobierno actual y anteriores, les quiero mencionar que la denuncia fue para las administraciones anteriores y la actual, a las anteriores como la del PAN, PRI, MC es la actual, todas han tenido un pacto corrupto en el caso de Iconia", manifestó Arturo Mendoza Montaño, miembro del Colectivo Vecinal Únete Huentitán.

Armenta Araiza, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, señaló que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado solamente les ha contestado por escrito.

TAMBIÉN LEE: Se plantan en Casa Jalisco contra encarcelamiento de tres universitarios

"Lo que nos han contestado por escrito es que las dos denuncias, la mía y de Arturo, las pusieron en la misma carpeta de investigación, siendo que no estamos denunciando a los mismos funcionarios; y dicen también que no nos pueden dar reporte de avance porque no tenemos carácter en la carpeta y es un tema de sigilo, lo que han hecho sigiloso es que no han hecho nada y no se sabe; y desacreditarnos como víctimas en la carpeta para tener acceso a ella, nunca ha habido un dialogo, no nos reciben, por eso venimos aquí con altavoz", sentenció.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, a través de su área de comunicación, dijo que de momento no tienen nada que opinar al respecto.

JM