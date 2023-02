A 17 días de la movilización nacional en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), agrupaciones en Jalisco destacaron en rueda de prensa que el domingo 26 de febrero habrá más de 20 colectivos que buscarán defender la democracia de México, ante el llamado Plan “B” del Presidente Andrés Manuel López Obrador que anula el Servicio Profesional Electoral y con nuevos estatutos.

Pedro González, del colectivo Xiudadanos MX, destacó esta unión y que lo principal es la defensa del INE, desvinculando partidos políticos y colores. Los contingentes se reunirán a las 11:00 horas del 26 de febrero en la Plaza de la Liberación, en el centro de Guadalajara.

“Esta manifestación, para cuidar la movilidad, será en Plaza Liberación en el Centro de Guadalajara, somos hasta el momento más de 20 colectivos, todos ciudadanos, se está cuidando de esa manera que sean solamente ciudadanos, y obviamente a los que se quieran sumar bienvenidos, y cualquier político y cualquier ciudadano de cualquier credo es más que bienvenido, este es un tema que trasciende los partidos y colores”, dijo.

“El primer esfuerzo quedó totalmente destruido, no progresó, ahora viene este nuevo intento que es desde adentro: destazarlo, quitarle operatividad (al INE), quitarle presupuesto, limitar los consejos de los Estados, limitar el servicio profesional. Afectar la operatividad a la credencialización, instalación de mesas, no es momento para jugar con esto, estamos de acuerdo en que el INE puede mejorar, pero no es momento de hacerlo y menos de esta forma”, aseveró.

Rubén López, de la agrupación Misión Rescate México, Consejo Cívico Ciudadano, dijo que este Plan “B” que fue aprobado en diciembre pasado por el Congreso de la Unión y que sigue "bajo la congeladora" en la Cámara de Diputados, es una planeación a modo para que Morena pueda ajustar las elecciones.

“Pues este es el plan B del berrinche del Presidente y sus aliados. Es una lástima, es triste que esto esté sucediendo en nuestro país cuando todo mundo creíamos que la democracia había llegado para quedarse y que estamos en proceso de consolidación democrática, nos empieza a ocurrir esto evidentemente los ciudadanos, no lo vamos a permitir, somos varias generaciones las que estamos aquí presentes a los que les tocó la ola democrática de los 80, aquí están porque vivieron y saben de lo que se trata a los que no nos tocó esto, pero sabemos que el riesgo existe, no queremos regresar a esa parte y por supuesto estamos aquí para defender lo que más nos ha costado: la posibilidad de que tengamos este derecho a votar y ser votados”, acotó.

López además agregó que es importante que se respete el estado de Derecho, ya que algunos precandidatos a Morena ya iniciaron con precampañas a saturar redes sociales, pinta de paredes y espectaculares.

“No podemos estar jugando con la ley, este gobierno lo que no le gusta, lo que le incomoda, lo que le afecta, pues lo más fácil es borrarse la ley, cámbiese a beneficio de mis compadres, eso no se vale, eso no es lo que merece nuestro país, el estado de Derecho se vulnera y cuando se vulnera el estado de Derecho, pues evidentemente existe desorden y me parece que aquí lo que se busca es esa posibilidad de que en una lógica de no respetar la ley querer abusar de ella, pues evidentemente genera molestia, por eso estamos aquí en pie de lucha y lo que pedimos es el respeto a la legalidad, que no se use el poder legislativo como una oficialidad de partes para ver qué se le ocurre al que está al frente en el gobierno para cambiarlo a beneficio de él y su complacencia”, sentenció.

JM