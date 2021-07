El domingo primero de agosto se llevará a cabo la primera consulta popular por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) con el propósito de que el pueblo de México decida en tomar acción con apego al marco constitucional y legal para emprender un esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas por actores políticos pasados.

En Jalisco se instalarán tres mil 735 mesas de consultas, con la participación de alrededor de 11 mil 205 funcionarios que estarán fijos, y suplentes alrededor siete mil 470 funcionarios, en total 18 mil 675 ciudadanos participarán en la consulta.

Para que se emprenda acción legal en contra de los actores políticos involucrados se necesita que el 40% de la población en México emita su opinión, esto quiere decir un aproximado de 51 millones de mexicanos.

Carlos Manuel Rodríguez, delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, explicó la dinámica de la primera consulta popular en México.

“Es con el propósito de que la ciudadanía responda a una pregunta: -¿Estás de acuerdo o no en qué se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? -, los ciudadanos que acudan responderán sí o no ante esta pregunta que formuló la Suprema Corte de la Justicia de la Nación cuando realizó la pregunta inicial que se refería a ex Presidentes y que propuso el actual Presidente de la República, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia determinó que era anti constitucional esa pregunta y construyó la actual”, señaló el funcionario.

Rodríguez aseguró que es un mecanismo de democracia directa que por primera vez tendrán y les pide a los ciudadanos que van a participar que lleven su credencial del INE y lleven también su cubrebocas, todo será vigilado y con protocolos para evitar contagios de coronavirus.

Desde hoy comienza veda para que gobiernos de los tres niveles, eviten publicidad gubernamental, solamente se permitirán anuncios en cuanto salud y contingencias.

“En general todos podemos invitar a la participación libre, lo que si una difusión sistemática esa le corresponde al Instituto Nacional Electoral, y claro que aquellos que están invitando a juzgar a ex Presidentes la pregunta no refiere a ese tema y tampoco la pregunta contiene nombres de ex funcionarios políticos, ni cargos esto hay que decirlo para que no se vean engañados”, explicó Rodríguez Morales.

La consulta popular a nivel federal tendrá un costo de 520 millones de pesos, esto aseguró Rodríguez que es un ahorro del INE, no es un apoyo del órgano hacendario.

La consulta popular a nivel federal tendrá un costo de 520 millones de pesos. NTX/ARCHIVO