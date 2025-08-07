En Guadalajara urgen 15 vasos reguladores contra inundaciones

Las constantes inundaciones en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara evidencian la urgencia de implementar soluciones de largo plazo para mitigar las anegaciones. En especial, se requiere evitar que los escurrimientos provenientes de las cuencas que rodean la ciudad desciendan con gran velocidad y causen afectaciones graves, como recientemente en La Martinica, en Zapopan. Una de las propuestas más inmediatas, alertaron especialistas, es la construcción de 15 vasos reguladores en las zonas altas, que son depósitos diseñados para captar, almacenar temporalmente y regular el flujo de agua durante las tormentas intensas, con el fin de prevenir daños en zonas urbanas.

Arturo Gleason, especialista en agua y ciudad, subrayó la necesidad de realizar un análisis que permita definir cuántos vasos se requieren y en qué puntos estratégicos deben colocarse. Sin embargo, adelantó que ya hay zonas prioritarias que deben contar con espacios de captación, especialmente aquellas ubicadas en las partes altas de las cuencas. Entre éstas se encuentran el Cerro del Colli, Ciudad Granja, Guadalupe, La Calma, Las Águilas, El Sauz, Cerro del Cuatro, Echeverría y Polanco, entre otros.

Lamentó que, debido a la feroz urbanización, cada vez haya menos espacios disponibles para construir infraestructura de este tipo en los puntos donde más se necesita. “A partir de un estudio hidrológico puntual y profundo, con mediciones precisas de lluvias y escurrimientos, se podrían definir incluso grandes cisternas urbanas que funcionen como vasos reguladores”.

Actualmente, el Ayuntamiento de Zapopan proyecta la construcción de cuatro vasos reguladores en el Gran Parque Zapopan Sur, ubicado en la colonia Miramar. La obra incluirá una planta de tratamiento de aguas, que permitirá un manejo más eficiente y sustentable del recurso hídrico. Tendrá una inversión inicial de 100 millones de pesos y beneficiará a 22 colonias cercanas. También va por un vaso regulador en la zona de La Martinica.

En Tlajomulco se construyen dos vasos en las zonas de Cuatro Estaciones y Lagunitas. “Este año destinamos casi 500 millones de pesos a infraestructura hidrosanitaria y cuerpos de agua”, informó el Ayuntamiento.

Guadalajara, por su parte, se enfoca en el mantenimiento, desazolve y limpieza de la infraestructura existente. Han intervenido 15 canales y tres vasos reguladores (en zonas como Nueva España, Miravalle, Valentín Gómez Farías, El Deán y Parque de la Liberación).

Carlos Orozco, académico de la Universidad Panamericana, urgió a actualizar el Programa de Manejo de Aguas Pluviales del SIAPA, que no ha sido modificado desde hace 15 años. Ante la creciente urbanización, pidió a las autoridades regular los desarrollos inmobiliarios y priorizar la construcción de vasos reguladores, jardines y áreas verdes, que permitan infiltrar el agua al subsuelo. “Hay que contener el agua desde las partes altas de las cuencas, justo donde aún hay áreas en proceso de urbanización”.

Josué Sánchez Tapetillo, especialista en gestión de recursos hídricos, acentuó que ya existen mapas de inundaciones elaborados por la UdeG y el Instituto Metropolitano de Planeación, los cuales deben utilizarse para identificar con precisión las zonas que requieren intervenciones urgentes.

Las propuestas

Zonas o colonias donde se deben construir vasos reguladores para almacenar y regular el agua de los arroyos o canales aledaños en la ciudad:

Bosque La Primavera

Cerro del Colli

Ciudad Granja

Guadalupe

La Calma

Las Águilas

El Sauz

Cerro del Cuatro

Echeverría

Polanco

La Martinica

El Mante

Santa Ana Tepetitlán

Cataluña

Expo Guadalajara (Las Rosas y Faro)

Familias en riesgo

Ocho mil familias han sido notificadas por invadir cauces en la metrópoli. Por ejemplo, en los arroyos Seco y El Garabato, en Zapopan, hay tres mil 500 invasiones irregulares. En el Arroyo Hondo suman 968, en La Martinica, principalmente.

En Tlaquepaque, se contabilizan más de mil 100 asentamientos ilegales, entre otros.

¿Qué pone en jaque a la ciudad ante las tormentas?

Zonas inundables:

Hay 363 puntos de inundación recurrente en la metrópoli. Puede consultarlos en: bit.ly/MUI2025.

Cauces peligrosos:

Hay 14 en la ciudad, como los arroyos Seco, El Garabato y el canal de Patria, en Zapopan. El arroyo de Osorio, en Tonalá y Guadalajara, y el canal de Las Pintas en Tlaquepaque, entre otros.