Sheinbaum y los pendientes con Jalisco

Este viernes la Presidenta Claudia Sheinbaum llega a Tlajomulco a inaugurar el Hospital Regional del ISSSTE… y ya hay quienes alistan su mejor bata blanca para tomarse la foto y, de paso, sacarle receta a la doctora: que si la Línea 5 del transporte masivo en la carretera Chapala, que si el saneamiento del río Santiago, que si la reconstrucción de carreteras federales antes de que se vuelvan patrimonio arqueológico.

El gobernador Pablo Lemus tiene su lista de pendientes con el Gobierno federal: medicinas oncológicas, transporte público, agua y un poco de cariño presupuestal. Y el alcalde Gerardo Quirino Velázquez se suma con su proyecto para recibir los beneficios del Programa Nacional de Vivienda.

¡Veremos si la Presidenta tiene tiempo para atender los pendientes y dar respuestas!



* * *



Nos dicen que en Tlajomulco se armó la mesa, pero no de debate, sino del Consejo Estatal Hacendario. Ahí, el secretario Luis García Sotelo soltó la sopa: las finanzas públicas andan apretadas y toca apretarle... al contribuyente. Con tono amable, pidió a alcaldes y tesoreros buscar “más colaboración fiscal” -traducción: pónganse creativos para cobrar más-.

La solución, según las mesas regionales, es clara: capacitar para cobrar mejor. Que no se les escape ni un tamalero sin permiso ni una casa sin predial actualizado. Porque si no hay dinero para gasto social, siempre es culpa del ciudadano poco “solidario”.



* * *



¡Ay, Andy!

Del “no somos juniors abusivos del poder” al “me espiaron en mis vacaciones por Japón”, Andy López Beltrán ha pasado de heredero discreto a influencer del melodrama político. Asegura que fue víctima de espionaje mientras buscaba iluminación en tierras niponas.

La vox populi no tardó en responder: “pues no que austeros”. Y es que entre fideos ramen, templos budistas y reflexiones profundas sobre el poder, al parecer lo que más lo perturba es que lo hayan grabado… no que haya estado ahí.

Lo único claro es que el hijo incómodo de López Obrador ya es tendencia, pero en vez de callar bocas, está generando más memes que votos. ¿Austeridad franciscana o turismo imperial? Usted decida.

Mientras tanto, la Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó y sostuvo que los políticos de la 4T deben ejercer el poder con humildad y sencillez. ¡Tómala!

