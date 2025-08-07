Con la meta de reducir el riesgo de inundaciones en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y frenar los grandes volúmenes de escurrimientos durante el temporal, el Gobierno del Estado y los municipios de la metrópoli impulsan un ambicioso plan de infraestructura hidráulica que contempla la construcción de colectores pluviales profundos y nuevos vasos reguladores.

Uno de los ejes principales del proyecto es la sustitución del drenaje profundo de la ciudad, anunciada por el gobernador Pablo Lemus, quien detalló que la intervención se desarrollará a lo largo de los seis años de su administración. La inversión estimada asciende a nueve mil millones de pesos y contempla intervenciones en vialidades estratégicas de la metrópoli.

“Va a ser un trabajo de todo el sexenio. Hemos iniciado ya el cambio del drenaje profundo, pero además de implicar una inversión de alrededor de 9 mil millones de pesos, representa una enorme complejidad, porque tienes que abrir muchas de las principales vialidades del Área Metropolitana”, explicó Lemus.

El mandatario también planteó que estas obras deben acompañarse de un programa de reverdecimiento que permita ampliar las zonas de captación e infiltración de agua de lluvia, lo que contribuiría a un mejor equilibrio hídrico urbano.

A nivel municipal, se proyectan diversas intervenciones. En Zapopan se contempla la ampliación del vaso regulador de Lomas de Tabachines y La Martinica, así como la construcción de cuatro nuevos vasos en la colonia Miramar, en el entorno del Gran Parque Zapopan Sur, dentro de la cuenca del arroyo Seco, uno de los puntos más críticos durante el temporal.

Con esta infraestructura se espera reducir los riesgos de desbordamiento, favorecer la infiltración y recargar los mantos acuíferos. Además, los vasos funcionarán como cuerpos de agua para el parque y como sistema de riego para su arbolado. La inversión inicial será de 100 millones de pesos y se estima un beneficio directo para 22 colonias ubicadas en zonas bajas.

En Guadalajara se invirtieron 76 millones de pesos para ampliar el vaso regulador de El Deán, dentro del Plan Integral para el Manejo de Inundaciones del municipio y del SIAPA. Esta estrategia se complementa con el colector pluvial del Parque San Rafael, que también incluye un vaso debajo de las canchas deportivas.

Tlajomulco, por su parte, amplió el vaso regulador de San Sebastián y avanza en la segunda etapa del colector pluvial de Villas de San Agustín. Con esta obra se estima beneficiar a más de 31 mil habitantes de colonias como San Sebastián, San Agustín y Santa Anita.

Además de las nuevas construcciones, los municipios han intensificado los trabajos de limpieza y desazolve para prevenir taponamientos. En Guadalajara se intervinieron tres vasos reguladores; en Tlaquepaque se colocó un dique en el arroyo Seco; en Zapopan se limpiaron cinco sistemas de regulación pluvial, y en Tlajomulco se implementó un operativo para atender 39 arroyos, 18 vasos, 53 canales y 17 presas.