La aprobación de la Ley Aduanera por la Cámara de Diputados le dará mucho más control y discrecionalidad al Gobierno Gederal pero afectará a las Pequeñas y Medianas empresas exportadoras advirtió el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce Occidente).

El presidente del organismo, Miguel Ángel Landeros, manifestó su preocupación ya que si bien por una parte se quiere eficientar las operaciones y erradicar la corrupción lo que queda muy claro es que habrá más control gubernamental.

"La eficiencia está muy lejos de ser parte de esta ecuación, habrá muchos más costos asociados para las Pymes, creo que si no hay mucha transparencia en lo que se está quedando buscar, los mecanismos son claros y menos concentración de la participación del Gobierno en las decisiones esto no va a salir bien" , comentó.

El dirigente del sector exportador afirmó que al igual que sucedió con la Ley de Amparo el sector aduanero y exportador no fueron tomados en cuenta. "Entiendo que hay cosas que tienen que mejorarse, desorden, pero no es concentrando las cosas de manera discrecional como parece que va a suceder", sostuvo.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde en lo general la Ley Aduanera con 338 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones. La Ley Aduanera fue propuesta por Claudia Sheinbaum y fortalece el control digita, combate el contrabando y limita a las agencias aduanales.

EE