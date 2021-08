Hospitalizados por virus rozan pico de enero

Los hospitalizados por COVID-19 continúan en aumento en Jalisco.

Desde el 3 de agosto, cuando se rebasaron los mil internados, la cifra sigue al alza, casi llegando a la registrada en enero, durante la segunda ola de contagios.

Ayer, el Gobierno federal reportó mil 282 pacientes en hospitales públicos y 125 en privados, número que roza los mil 500 documentados a mediados del primer mes del año, cuando comenzó el peor repunte de contagios en el Estado.

De acuerdo con la Universidad de Guadalajara (UdeG), casi ocho de cada 10 camas COVID-19 en la Entidad son ocupadas por mayores de 40 años no vacunados. La cifra sube a 99% en el caso de los Hospitales Civiles.

El subsecretario de Salud a nivel federal, Hugo López-Gatell, ha dado a conocer que 97% de las personas hospitalizadas en esta tercera ola no recibieron el biológico.

De acuerdo con el Instituto de Evaluación y Métrica en Salud de la Universidad de Washington, se proyecta que el próximo 25 de agosto sea el día con más hospitalizados en Jalisco, con 113% más que en el repunte de principios de este año.

Actualmente hay en Jalisco 21 nosocomios COVID-19 en color rojo por el nivel de saturación, según datos del Gobierno federal.

Al respecto, Víctor Manuel González Romero, investigador de la Academia Mexicana de Ciencias, dijo que “los médicos de primera línea señalan que a las personas vacunadas no les da tan grave (el COVID-19). Los vacunados no mueren tanto. Por ejemplo, en Estados Unidos la probabilidad de que caigas al hospital es 15 veces más alta si no estás vacunado”.

El experto ve preocupante el incremento de la movilidad que se generará con el regreso a clases.

Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo e investigador de la UdeG, pidió redoblar las medidas, pues señaló que “con otras variantes puedes contagiar a dos o tres personas en promedio, pero el problema con la Delta es que ahora se están contagiando hasta nueve personas o más... por eso es que estamos teniendo una gran cantidad de casos”.

