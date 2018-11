Hospital San Javier estrena tratamiento menos invasivo en pacientes con miomas

El Hospital San Javier sigue apostando a la innovación para ofrecer tratamientos menos invasivos a sus pacientes como el HIFU (High Intensity Focused Ultrasound), en especial en aquellas mujeres que padecen miomas, tumores benignos a los que ahora es posible tratar de manera más directa y sin necesidad de procedimientos quirúrgicos.

Alberto Fernández, gerente nacional de Cuentas Claves de Philips, y Óscar Chávez, médico radiólogo con alta especialidad en resonancia magnética, fueron los responsables de compartir la nueva tecnología que Hospital San Javier tiene para tratar los miomas con el tratamiento HIFU no invasivo que prácticamente permite a la paciente incorporarse a sus actividades cotidianas con mayor rapidez.

“Cada vez los pacientes buscan una mejor calidad de atención con menor costo. Cada vez se informan más para tener un tratamiento apropiado, especializado, van demandando más a los médicos. En este sistema híbrido utilizamos el diagnóstico con la resonancia y la parte del tratamiento a través de ultra sonido”, explicó Fernández.

Chávez, experto en tratamiento HIFU, señaló que este tratamiento se apega a tecnología novedosa que ya se ejerce en países como Estados Unidos y Europa, en tanto que en México, y de la mano de Hospital San Javier, es la primera máquina en funcionamiento.

“Permite tratar los miomas por medio de calor a través de la piel intacta. No hay cicatrices, la paciente no tendrá que someterse a un procedimiento quirúrgico. Con esto te evitas los riesgos del procedimiento quirúrgico, no tenemos a la paciente con anestesia. Es un procedimiento ambulatorio, a la paciente se le da de alta el mismo día del tratamiento y la incorporación a sus actividades es más rápida”.

Destacó que esta tecnología abre el panorama a profesionales como los ginecólogos, al ser un tratamiento que permite conservar el útero y preservar la fertilidad, por ejemplo.