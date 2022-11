Hace unos días falleció en la Ciudad de México (CDMX) la médica tapatía, residente del Hospital Civil, Silvia Guadalupe Esquivel de 27 años.

Sus familiares dieron a conocer que murió el 14 de noviembre en la habitación de un hotel ubicado en José María Morelos 187, esquina con Viad. Tlalpan, Niño de Jesus, en la capital del país. La razón fue negligencia del hotel debido a intoxicación por monóxidod de carbono.

"El cuarto tenía el boiler en el baño y no contaba con ventilación de ningún tipo, esto hizo que perdiera la vida. Antes de mi prima ya otra persona había perdido la vida y múltiples casos de intoxicación y denuncias del lugar pero los dueños no hicieron nada, no se hicieron responsables de ninguna de las denuncias no les importó que esto cobró la vida de mi prima", señaló Alejandra Valle, prima de la joven doctora fallecida.

El boiler se encuentra en el baño del hotel donde se hospedó la médica y no tiene vetilación. ESPECIAL

En sus redes sociales solicitó en un tuit "la difusión para que nadie más se hospede ahí nada nos podrá regresar a nuestra Chivis pero al menos podemos evitar que alguien salga herido y que se hagan responsables de su negligencia".

"Por favor, pedimos de su apoyo, este lugar es un peligro para las personas ya han tenido muertes y no se quieren hacer responsables de arreglar sus anomalías".

Sin embargo, el tuit se hizo viral y levantó gran indignación por parte de usuarios de la red social que lamentaron la muerte de la médica tapatía, quien se encontraba en la Ciudad de México haciendo una rotación en otro hospital de ese Estado.

El tuit, publicado el 17 de noviembre, tiene casi 22 mil mil likes y más de 10 mil 300 retuits, así como cientos de comentarios.

"Lamento mucho e indigna la muerte de tu prima. Es muy grave, no puede ser solo una queja. Es una vida y otras más que seguramente no se conocen o han dejado pasar", comentó Alejandra con el usuario @guanxi27".

Su prima Alejandra Valle publicó la denuncia en tuiter. ESPECIAL

"Pues ese hotel ya lo deberían de haber clausurado. Cómo es posible que siga funcionando sin las medidas de seguridad necesarias! Deberían de poner una denuncia". refirió @Mabis41.

"Pedimos justicia!!! Chivis no merecía morir y menos teniendo su rotación como médico en CDMX, que clase de viviendas están aprobadas!!! Esto es un riesgo para todos! El lugar sigue abierto, con más muertes en puerta!!", comentó @bylittlefer.

Antecedentes de denuncia

La denunciante señaló que en páginas donde se hacen reseñas de hoteles ya había reportes previos por situaciones similares cuando la gente rentaba las habitaciones.

Varios huéspedes señalaron haber tenido problemas por el tema del bolier dentro de la habitación:

17 de noviembre

"Confirmo, en el mes de Septiembre me hospedé ahí y lo reportamos múltiples veces, dizque lo arreglaban pero siempre que nos bañábamos estaba ese olor", señaló una usuaria en su cuenta @ghelQ como respuesta al tuit.

"Yo no mas percibía el olor. Capaz y la ultima noche la persona a qué se llevaron al hospital era por eso", dijo @ReyJuck.

Aún más

“Me intoxiqué con el gas y acabé en el hospital porque el calentador está dentro de la habitación y no tiene ventilación el baño, pésima instalación. ESTUVE EN RIESGO DE MUERTE”, escribió una persona el 25 de julio de 2022.

El 22 de marzo de este año, otra persona señaló: “La ubicación del boiler dentro del baño es un ALTO RIESGO. ME INTOXIQUÉ con el monóxido de carbono, ya que no cuenta con ventilación. No me advirtieron sobre dejar la puerta abierta. Este problema ya se ha reportado anteriormente y no se ha dado una solución a pesar del riesgo. Yo tuve mareos al salir de bañarme y vomité. Después tuve dolor de cabeza todo el día”.

“Que los calentadores estuvieran dentro del cuarto de baño, me parece algo inseguro”, dijo otro usuario el 27 de septiembre de 2021.

Hospital Civil lamenta la pérdida

El pasado 15 de noviembre, el Hospital Civil lamentó la muerte de la médica residente especialista en medicina interna Silvia Guadalupe Esquivel Razo.

A nombre de la institución ofrecieron su solidaridad y dieron a conocer las condolencias hacia los familiares y seres queridos de la doctora conocida como "Chivis".