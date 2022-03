Horacio Fernández dona sueldo como diputado a causas sociales

En días pasados, el diputado federal y presidente de Industrias Tajín, Horacio Fernández, anunció que donará su sueldo a los menos favorecidos del municipio a través de la Fundación Zapopan, mediante un modelo de desarrollo comunitario que beneficiará a 30 mil personas de 12 colonias en su primera etapa.

“La decisión (de donar el sueldo) la tomé desde la campaña porque dije: “Si voy a ser electo por ustedes, el dinero va a regresar a ustedes. Y así lo hice. Es lo menos que puedo hacer. Afortunadamente tengo la posibilidad de vivir de mi trabajo como emprendedor”.

Actualmente, la Fundación Zapopan lleva agua potable a través de pipas y cisternas a las colonias con mayor desigualdad, ubicadas al sureste del municipio.

Será a partir de julio cuando se comience a construir la sede de la fundación, que en su primera etapa contará con una tienda, donde se podrán obtener alimentos a bajo costo, así como un centro de salud.

El proyecto, que será edificado en un terreno de dos hectáreas y se terminará de construir este año, también contempla la habilitación de una guardería, asilo, canchas deportivas, centro de empleo y la construcción de una iglesia, entre otras obras.

Para atenderlo, diversos jóvenes universitarios trabajarán como voluntarios: “Que se enfrenten a esa realidad, que dejen su celular, que salgan de su zona de confort y se pongan a atender a sus hermanos que están a tan solo 15 minutos”, indicó Fernández.

Refirió que el costo del proyecto será de entre cuatro y cinco millones de pesos mensuales y beneficiará a las siguientes colonias: La Floresta, El Colli, La Noria, Jardines Tapatíos, Colinas de La Primavera, San Nicolás de La Primavera, 5 de Noviembre, Loma Alta, Los Cerritos, Villa de La Primavera, Brisas de La Primavera y Lomas de la Primavera.

La visión a mediano plazo para Fundación Zapopan es la de atender la totalidad de las colonias más desfavorecidas. “Nuestro sueño es extender este modelo a todo el municipio; incluso, que otros lo puedan replicar en todo lugar en donde haya marginación”.

Horacio Fernández muestra en sus oficinas los proyectos en marcha. EL INFORMADOR/A. Camacho

Comienza Fundación Zapopan con la entrega de cisternas

Desde su conformación en diciembre de 2021 y hasta la fecha, la Fundación Zapopan entregó cinco cisternas para llevar agua a las colonias con mayor desigualdad, ubicadas al sureste del municipio.

Tres de éstas se han instalado en la colonia Brisas de La Primavera. Y otras dos en Lomas de La Primavera. Son dos de las 12 colonias que interviene la fundación con sus programas, las cuales tienen la mayor extensión y número de personas que habitan en éstas.

Con las cisternas, que se llenan de manera habitual por pipas de la fundación, se busca que los habitantes de estas colonias tengan agua potable, ante la falta de la incorporación al SIAPA, especialmente ahora que se acerca la época de estiaje que es cuando es más complicado que las pipas lleguen hasta esta zona de la ciudad por la demanda y ante los habituales tandeos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Las cisternas han sido adquiridas gracias a la donación del sueldo del diputado federal Horacio Fernández (Movimiento Ciudadano), quien todos los meses entrega su salario íntegro a la fundación.

Entre los avances que tiene la fundación se encuentra también la compra de un terreno de dos hectáreas en Brisas de La Primavera, donde se pretende construir este año un centro comunitario que contará con canchas, una pequeña clínica, una ludoteca, comedor y un centro de estancia de día para los adultos mayores, entre otras áreas.

Además, se entregó menaje a varias familias que perdieron su patrimonio tras las inundaciones de julio y agosto del año pasado.

Por otra parte, también se estableció una red de voluntariado con apoyo de las parroquias cercanas a la colonia San Wenceslao, donde se ubican las oficinas de la fundación, así como algunos colegios privados. Por ejemplo, actualmente se tiene un grupo de 20 jóvenes que todos los sábados asiste a las colonias a donar su tiempo en actividades de la Fundación Zapopan.

Si no hay esperanza, no hay nada: Horacio Fernández

Desde diciembre de 2021, el diputado federal y presidente de Industrias Tajín, Horacio Fernández, apoya, a través de Fundación Zapopan, a 12 colonias del municipio con cisternas de agua. Pero, para ayudar a devolver la esperanza, busca construir un Centro Comunitario. Todo esto gracias a la donación de su sueldo como funcionario.

“Decidimos arrancar esta fundación a raíz de la campaña porque vimos mucha necesidad, como en todo el país, pero lo que llamó más la atención aquí en Zapopan fue la desigualdad. No solo la pobreza, sino la desigualdad. Es decir, que a 15 minutos de Andares, puedas encontrar colonias sin calles, agua, drenaje, energía eléctrica. Pero sobre todo, lo que no tienen es esperanza. Eso es terrible”, compartió.

Las colonias que apoyan son la Floresta, El Colli, La Noria, Jardines Tapatíos, Colinas de La Primavera, San Nicolás de La Primavera, 5 de Noviembre, Loma Alta, Los Cerritos, Villa de La Primavera, Brisas de La Primavera y Lomas de la Primavera y en ellas hay 30 mil habitantes.

Recordó que en una de sus visitas, un vecino le dijo “aquí no me hable de mañana, aquí no sabemos de mañana, vivimos el día de hoy, queremos comer y sobrevivir hoy, mañana no sabemos”.

“Entonces, cuando no hay esperanza, no hay nada y eso es lo que no hemos podido ofrecer ni empresarios ni gobierno en México, no acabamos de entender que es nuestra principal responsabilidad. Por eso la gente se va a Estados Unidos, porque allá hay esperanza, aquí no, al menos para esas colonias”, dijo.

Por ello, decidieron hacer un modelo que fuera replicable y donde se pudieran atender muchas de las necesidades de manera integral “porque a veces pasa que hay buena voluntad pero son tantas las necesidades que cuando se atiende una sola no alcanza a recuperarse ni a rehacerse el tejido social”

La Fundación Zapopan tendrá el objetivo de que todas las personas, independientemente de su edad, se integren y con ello buscar una reconstrucción del tejido social. Señaló que ésto contribuirá a inhibir la delincuencia e inseguridad.

Además, Fundación Zapopan buscará sinergias con otras organizaciones para construir 50 casas de dos recámaras cada una durante el primer año.

“El chiste es todos sumar. Si no cambiamos nosotros no va a cambiar México. La única solución es que volvamos a ser hermanos, no de plática, sino de realidad y encargarnos de quienes tienen necesidades específicas”, añadió.