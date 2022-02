Homenajean a René Justin Rivial de León; crean reconocimiento con su nombre

Por su amplia trayectoria en el sector empresarial, liderazgo y labor social; el Gobierno de Jalisco rindió homenaje a René Justin Rivial de León, fundador de la empresa pinturas PRISA, creador e integrante de diferentes organismos empresariales. Es considerado como uno de los empresarios promotor de actividades culturales, como el Festival Internacional de Mariachi y la Charrería, destaca su responsabilidad social y es ampliamente reconocido por su intachable ética.

Como una distinción se instauró un premio estatal que lleva su nombre, que se entregará a las personas destacadas en el ámbito empresarial con ética y liderazgo social en el Estado.

“Estoy muy agradecido con todos ustedes. En México hay oportunidades para todos los que quieren trabajar, todos los que quieren progresar. México no tiene barreras; en México puedes estar arruinado un día y al día siguiente ser esplendoroso y reconocido. Un servidor, gracias al esfuerzo de muchos años de honestidad y amistad con políticos, que me han reconocido que nunca les he pedido ningún favor. Parece que en México no se puede avanzar sino se tienen palancas, pero en México si se puede avanzar sin palancas, con puro esfuerzo cotidiano”, dijo el homenajeado.

René Justin Rivial de León dando su discurso. EL INFORMADOR / A. Camacho

El empresario Xavier Orendáin Martínez Gallardo, destacó la vida y obra del festejado, subrayó su optimismo y constancia para sobreponerse a la adversidad. El gobernador de Jalisco también recalcó la labor realizada y el legado aportado al Estado.

René Justin Rivial de León tiene una trayectoria de más de 70 años, es originario de Guadalajara, hijo de un inmigrante francés, René Rivial Gauthier. En la ceremonia de homenaje estuvo acompañado por su esposa Guadalupe Vergara, sus hijas, hijos, nietas y nietos; además de distintos integrantes del sector empresarial.

