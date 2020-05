Hallan muerto a un hombre en un vehículo en Mesa Colorada

Por un reporte al 911, policías de Zapopan localizaron la mañana de este jueves a un hombre sin vida en el interior de un vehículo en la colonia Mesa Colorada Oriente, informó la Comisaría.

Poco antes de las nueve de la mañana oficiales de la dependencia se dirigieron al cruce de las calles la Piedrera y Chichén Itzá. “Al llegar las unidades de la Comisaría de Zapopan localizan a un masculino al interior de un vehículo sedán en los asientos posteriores del mismo”, informó uno de los oficiales.

Personal de Servicios Médicos confirmó que el hombre estaba muerto a causa de lesiones de arma de fuego, por lo que se informó a Ciencias Forenses y a la Fiscalía de este hecho.

El vehículo había sido dejado sobre la banqueta, debajo de dos árboles.

Las autoridades se hallan a la espera de ser notificados sobre el tiempo estimado de muerte, pues no se reportó que se hubieran escuchado disparos por lo que pudo haber sido asesinado en otro lugar y dejado ahí.

Aunque no se dieron detalles sobre las características de la víctima, las autoridades presumen que no era vecina de la zona, pues no encontraron testigos que indicaran si reconocían el vehículo.

Según el oficial, el vehículo no cuenta con reporte de robo.

