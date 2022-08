Hagamos toma protesta a nuevos integrantes de la Coordinación Ejecutiva Estatal

El partido Hagamos llevó a cabo una serie de nombramientos y ratificaciones en la Coordinación Ejecutiva Estatal, el presidente Ernesto Gutiérrez Guízar, junto con la vicepresidenta Valeria Ávila, la coordinadora del grupo parlamentario en el Congreso, la diputada Mara Robles Villaseñor, el diputado Enrique Velázquez y el regidor por Guadalajara Tonatiuh Bravo.

El dirigente estatal señaló que son tiempos difíciles porque en esta construcción invitamos a mucha gente a soñar, mucha que compitió para presidir sus ayuntamientos o para integrarse en una regiduría y lo logramos.

"Cinco candidaturas ganadoras y 77 regidurías de oposición, no son un resultado menor para la consolidación de Hagamos; pero el muro de la realidad nos enfrenta a presidentes municipales intransigentes, mecanismos de operación que pasan por encima de la norma, mayoriteos burdos e intentos de negocios fuera de la ley que valientemente nuestras y nuestros regidores han tenido que resistir, enfrentar y hacer públicos".

"Son tiempos difíciles porque aquellos municipios en donde logramos ganar la confianza de la ciudadanía ganaron también el castigo de un grupo de poder iracundo que jamás ha tolerado otros puntos de vista, que piensan que los recursos públicos son su cartera personal afectando a miles de ciudadanas y ciudadanos a quienes prefieren dejar sin obras y programas por vengarse de un partido que les ha hecho frente de manera valiente, puntual y firme", resaltó el dirigente estatal.

"Son tiempos difíciles, también, porque nuestras iniciativas legislativas están detenidas desde que son enunciadas por Enrique Velázquez o por Mara Robles. Porque para una mayoría cegada por la obediencia irrestricta de un autoritario no importa el efecto de las reformas o iniciativas, sino dejar claro que mientras ellas y ellos sean mayoría no nos van a dejar ganar. Su cerrazón llega a puntos indignos en los que son capaces de terminar con instituciones como la Comisión de Derechos Humanos o el ITEI; no les importa que personas mueran esperando un trasplante, no les importa nada más que derrotarnos, silenciarnos y demostrarnos quién, desde su óptica, manda en Jalisco".

El presidente de Hagamos fue tajante al señalar que, en Jalisco no hay camino seguro, no hay poblado sin historias de terror. No hay paz, porque no hay gobierno que la garantice, dijo.

"Jalisco tiene más de 15 mil personas desaparecidas, sin saber si viven o mueren, con madres que se llenan las uñas de tierra con la esperanza de no encontrar el cadáver de quien buscan y, al mismo tiempo, con otra esperanza contrapuesta de que ya puedan cerrar el ciclo. Si solo ese fuera el problema de nuestro estado, todas ustedes, todos nosotros, tendríamos una razón suficiente para hacer de la política una actividad digna y de auténtico servicio público".

En materia de sustentabilidad, tampoco hay una agenda clara para detener la devastación del mundo que habitamos. Se nos agotan las posibilidades de construcción de un mejor porvenir y podría seguir enlistando temas, dijo el presidente de Hagamos.

"La igualdad es una meta lejana, una palabra vaciada de sentido a punta de mal uso en el discurso político, un instrumento en disputa electoral y una ausencia recurrente en las políticas de todos los bandos".

Finalmente, Ernesto Gutiérrez externó que son tiempos difíciles, pero ahí es cuando más se necesita de la política, especialmente si esta vive una conceptualización social de tan baja estima.

"Es nuestro deber recuperarla y hacer de estos periodos oscuros el escenario de una épica común que nos permita soñar y desear vivir mejor. Lo que hacemos vale la pena, la tarea compartida de mejorar urgentemente el mundo que habitamos y la obligación de nunca, ni en los tiempos más difíciles, bajar los brazos. Comparto alegremente con ustedes la tarea de que hagamos una alternativa para Jalisco".

Por su parte la vicepresidenta de Hagamos Valeria Ávila reconoció la labor del partido con las mujeres que lo integran en temas que incomodaron al gobierno del estado, "mujeres que recorrieron el estado en la lucha en la zona del bajío en contra de las Villas Panamericanas, en la recolección de firmas para el matrimonio igualitario, pintando murales en todo el estado, la entrega de volantes sobre el endeudamiento, luchando por los derechos humanos y diversidades, la lucha por los feminicidios y desaparecidos, colaborando en cada espacio", reiteró.

