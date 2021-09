Hagamos pide comparecencia de autoridades tras regreso a clases en Jalisco

Los diputados de Hagamos, Mara Robles y Enrique Velázquez, exigieron al gobernador de Jalisco rendir cuentas sobre el mecanismo de regreso a las aulas y presentaron propuestas para que se reduzca de manera efectiva el riesgo de contagio; asimismo, pidieron la comparecencia de Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Salud de Jalisco.

Los legisladores detallaron las ocho medidas indispensables para garantizar la seguridad sanitaria de los estudiantes, las cuales son:

Que el número de alumnos por salón se decida tomando en cuenta la sana distancia.

Ventilación cruzada.

Medición de CO2 en todos los salones, oficinas y en las direcciones de los maestros.

Si se usa aire acondicionado en una escuela que también se usen filtros HEPA, que son los que filtran las partículas para garantizar que el aire realmente se expulse.

Que se garantice el uso de cubrebocas de calidad para todos los alumnos.

Que permanentemente se tomen muestreos aleatorios representativos.

Que se lleve a cabo la asistencia por cohortes; es decir, no todos al mismo tiempo.

Que se recopile información para tomar decisiones en torno a los alumnos y que esto permita conocer su estado de bienestar en términos de salud y conocimiento.

La diputada Mara Robles habló de la opacidad como una constante: “Las sesiones en el Congreso son como huevito kínder porque siempre traen sorpresa: meten cosas de último minuto para que no podamos reaccionar y hay una enorme opacidad sobre lo que se va a discutir”, señaló.

Del mismo modo, en el tema del regreso a clases, Robles señaló hay mucha información que simplemente no se ha hecho pública, lo que es grave.

“Ayer se nos da aparentemente una buena noticia, que todos celebramos: que según los datos oficiales, no han crecido los contagios de COVID de manera exponencial, lo cual nos alegra muchísimo porque, como saben, hemos sido unos férreos promotores del regreso a clases. Pero esa información sólo es una parte de la que necesitamos. Yo les pregunto a ustedes, ¿existe un estudio con datos duros de los resultados de las clases a distancia, donde se señale para empezar cuántos niños lograron conectarse, los que se conectaron cuántas veces se conectaron a clase, si los que lograron conectarse aprendieron o no aprendieron, qué dificultades tuvieron, si fueron examinados o no? ¿Verdad que eso no lo conocemos nadie?", aseguró.

Mara Robles insistió, al finalizar su intervención, en la comparecencia del Secretario de Educación y en la posibilidad de que la UDG regrese a clases.

“Nuestra tarea es pedir una rendición de cuentas y por lo tanto nosotros vamos a seguir demandando la comparecencia de los secretarios de Educación tanto Básica como Superior. Finalmente termino diciendo que hacemos votos para que la Universidad de Guadalajara regrese a clases. Estoy segura de que en la universidad si se tomaran en cuenta todos estos indicadores y que podrá demostrar cómo se puede volver a clases con evidencia científica que garantice certezas a estudiantes, familias y docentes”, señaló.

JM