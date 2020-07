Guadalajara va por dos obras de mejora mediante "coparticipación" vecinal

El alcalde de Guadalajara Ismael del Toro informó este martes que ya fueron comenzados dos proyectos de mejora e infraestructura mediante la figura de “coparticipación vecinal”, en la cual los colonos aportan recursos para llevar a cabo obras específicas de rehabilitación en sus entornos.

Se trata de la rehabilitación de la avenida Acueducto en Colinas de San Javier (en la parte correspondiente a Guadalajara), donde se hace un tendido de carpeta asfáltica, bacheo profundo, renovación del alumbrado público y de banquetas con accesibilidad universal, re nivelación de bocas de tormenta y balizamiento.

De la misma forma, dijo, se trabajará en la avenida Golfo de Cortéz, entre la avenida México y la avenida Manuel Acuña en la colonia Monraz, donde además se colocará concreto hidráulico, drenaje sanitario, hidráulico y de gas. Los recursos serán anunciados en el transcurso de esta semana, según informó la alcaldía.

“Son obras que están ejecutándose por parte del Consejo de Colaboración Municipal, con el cual se hace un concepto de gobernanza muy interesante. El consejo junto con las asociaciones vecinales organiza las obras de infraestructura que se requieren a petición de las colonias y se establece un mecanismo transparente para que no se haga solo con recursos públicos, sino también con la participación de los vecinos”, explicó el alcalde a través de la transmisión semanal “La Ciudad en Línea”.

Me encuentro respondiendo inquietudes y preguntas a la población tapatía en #LaCiudadEnLínea. Estamos conversando sobre los temas más relevantes de la agenda en Guadalajara y de las acciones respecto al #COVID19.



Súmate y comparte: https://t.co/ocJeCYT2nz — Ismael del Toro (@DelToroIsmael) July 21, 2020

Como cada martes Del Toro informó cuáles serán los tianguis que esta semana no podrán instalarse debido a la contingencia ocasionada por el coronavirus: mañana miércoles no se colocarán el tianguis de Alcalde, en la Zona Centro ni el del Canal 6 en la colonia Belisario Domínguez. El jueves no se instalarán ni el de Sierra Nevada en la colonia Monumental ni el de Abundancia, en La Esperanza, mientras que el viernes no operará el tianguis de la colonia Historiadores ni el de Ayuntamiento, en Analco.

El sábado no se colocará tampoco el de Balcones de Oblatos ni el de Batallón de Atenquique, en la Flores Magón. El domingo no se permitirá la instalación de los tianguis de La Normal ni el de Cádiz en Santa Elena Alcalde, mientras que el lunes los tianguis de La Paz, en La Perla y el de Platón, en Independencia, tampoco podrán operar. Los tianguis de la colonia Villa Guerrero, y La Llave en Balcones de Oblatos, también quedarán suspendidos el próximo martes, explicó.

Por otra parte el alcalde también recordó que ayer fueron aprobados 11 millones 131 mil pesos provenientes del del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), con la finalidad de entregar a dos mil 252 policías de la comisaría municipal un estímulo de cuatro mil 943 pesos.

Esto lo permite el artículo 13, inciso “A”, fracción II de los lineamientos para el otorgamiento del subsidio Fortaseg durante el ejercicio fiscal 2020, publicados en el Diario Oficial de la Federación, que establece que pueden dedicarse a estímulos económicos hasta un 20 por ciento del monto recibido.

Por último, el alcalde señaló que si bien se puso a disposición de la ciudadanía un equipo propio del ayuntamiento para apoyar en la recolección de basura en el municipio, la empresa encargada de esta labor aún ha presentado fallas, ante lo cual solicitó a los tapatíos que puedan generar sus reportes correspondientes a través del número telefónico 070, la aplicación CiudApp y en sus redes sociales oficiales, mientras se regulariza el servicio.

