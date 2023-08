Ante las quejas de socios de Costco que muchas personas acaparan los pasteles, pays y chocoflanes para revenderlos, en las tiendas de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) comenzaron con la restricción para su venta al público.

"La venta de pasteles y pays está limitada a cinco unidades en total por socio el mismo día; en estos se incluye el límite de dos chocofudge y/o chocoflan", dice el anuncio colocado en la vitrina de la tienda ubicada en López Mateos Sur que ayer por la tarde estaba prácticamente vacía.

En diferentes tiendas, escuelas o en tienditas de la esquina vender porciones de dichos productos, lo que se ha convertido en un lucrativo negocio para los denominados "revendedores de Costco".

Se estima que cada rebanada de estos productos se vende por un precio de hasta 40 pesos.

En redes sociales, socios de Costco han manifestado su molestia por los acaparadores de pasteles, pays y chocoflanes.

"No se vale que acaparen, entonces no cobren membresía de todos modos, cuando va uno ya no hay ningún pastel, ni galletas ni donas", dijo Alex Ruiz.

"Ya se tardaron, da roña querer comprar un solo postre y no poder por la gente atascada para revender", dijo Elena Herrera.

"De pena ajena el show que da la gente de Guadalajara para agandallar pasteles en el Costco DOS por membresía y se acabó, hay gente que también es socio y nunca alcanza por estos acaparadores. Peor que rebatinga de tianguis", dijo MAK.

Sin embargo, otros como Adrián Huerta se quejaron de la medida.

"Si algún emprendedor gusta que le ayude a comprar pasteles con mi membresía, cuente conmigo", dijo.

"Ellos venden, el cliente compra, qué les importa lo que el cliente que ya pagó por su producto haga con él. Se supone que es una tienda que vende a mayoreo y desde hace tiempo limitan la venta de productos por cantidades específicas, mejor dejen de comprar en esa tienda @Costco", escribió Charly.

Hasta el momento la empresa no ha emitido una comunicación oficial en torno a este tema. Sin embargo, la regulación ya es vigente en las tiendas.

